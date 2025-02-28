Кухня Райана Гослинга: дизайнеры в восторге от его трюка с плитками

Белая кухня считается беспроигрышным вариантом. Впрочем, всегда есть риск того, что пространство в этом цвете может выглядеть слишком стерильно и холодно. Супруги актеров Райана Гослинга и Евы Мендес нашли интересный способ, как это предотвратить.

Дизайнеры говорят, что звездам удалось "спасти" свою кухню от банальности благодаря плиткам, которые покрывают всю заднюю стену, передает 24 Канал с ссылкой на Homes and gardens.

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Как Райан Гослин сделал свою кухню интересной

Плитки Евы и Райана, несмотря на это, что они сдержанны и нейтральны на вид, добавляют в комнату интереса. Их мягкий цвет не перегружает и не портит общий – "чистый"– стиль пространства. В то же время узор на плитках мгновенно привлекает внимание.

Какова кухня Райана и Евы: смотрите фото и видео

Плитки – это прекрасные произведения искусства сами по себе и могут полностью изменить облик комнаты. Использовать плитки в качестве фартука для кухни– это отличный способ показать и подчеркнуть их рисунок и текстуру.

Супруги выбрали нейтральные плитки. Тем временем эксперты рекомендуют отдавать предпочтение также и более ярким цветам и глянцу.