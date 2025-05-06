3 причины не красить стены на кухне в белый цвет

Дизайн кухни – дело нелегкое. И очень часто, чтобы упростить его, мы выбираем белые стены, ведь это безопасный и универсальный вариант. Впрочем, он необязательно лучший именно для нашего пространства.

Дизайнеры назвали 3 причины не красить кухонные стены в белый цвет, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

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Когда не стоит красить кухонные стены в белый цвет

Избегайте холодного и стерильного вида

Зеленый – хороший выбор для кухни / Фото Future

Кухня – это сердце дома, она гораздо больше, чем просто место для приготовления пищи. Здесь собирается семья, общаются друзья, часто это еще и рабочее место. Поэтому цвет играет важную роль в создании уютной атмосферы.

Из-за белого цвета кухня порой может казаться холодной и бездушной.

Если вам сложно полностью отказаться от белого и перейти к темным или ярким цветам, тогда тональное оформление – отличный компромисс. Выбирайте теплые оттенки - от кремово-нейтральных и мягких пастельных до оливково-зеленых. Такие цвета создают уютную, домашнюю атмосферу и хорошо работают как на шкафчиках, так и на стенах.

Найдите краску на несколько оттенков светлее цвета кухонных шкафов - и вы легко создадите стильную, гармоничную палитру, которая будет иметь продуманный вид. Зеленый – замечательный выбор, но так же можно использовать различные оттенки синего или розового для подобного эффекта.

Не давайте недостаткам себя выдать

Светло-розовые стены на кухне – идеальный вариант / Фото Olive & Barr

Белые кухонные стены – это катастрофа для семей с юными поварами, маленькими детьми или домашними любимцами. Конечно, можно использовать лучшие идеи кухонных фартуков, чтобы защитить стены от брызг во время готовки, но чистые белые поверхности все равно остаются уязвимыми к потертостям и пятнам в других зонах кухни. Очень темные акцентные стены также могут плохо скрывать следы, поэтому лучше выбрать что-то среднее.

Светло-розовый – отличный вариант: он – яркий и приветливый, так же как белый, но гораздо менее требователен к чистоте.

Спаситесь от скучной палитры

Кухонные обои придадут пространству шарма / Фото Knot & Grain

Если вы ищете бюджетную идею для обновления кухни, начните именно со стен. Это гораздо доступнее, чем замена шкафов, когда меняются тренды или ваш вкус. Поэтому лучше оставить мебель нейтральной, а стены сделать ярче. Это значит, что будущие изменения обойдутся дешевле.

Возможности для декора кухонных стен почти безграничны. Кухонные обои придадут пространству шарма. Альтернативно, можно выбрать краску с более интересным эффектом, например, известковым покрытием. Оно добавляет текстуры даже в простой нейтральный дизайн и не перегружает пространство.