Уют в стиле минимализм: актриса Елена Светлицкая показала свою кухню-гостиную

33-летняя Елена Светлицкая – украинская актриса, известная своими ролями в фильмах "Морена", "Дом "Слово", Бесконечный роман" и телесериалах "Бриллиантовая корона" и "Формула счастья". Звезда показала свою квартиру, которую она арендует в Ирпене за 33 тысячи гривен.

Дом актрисы Елены Светлицкой содержит кухню-студию, совмещенную с гостиной, передает 24 Канал.

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Кухня-гостиная Елены

Кухня – это образец современного минимализма, где функциональность сочетается с чистыми линиями и сдержанной палитрой. Она встроена вдоль одной стены и имеет лаконичный вид без ручек, что поддерживает общую концепцию "невидимых" решений и визуальной чистоты.

Фасады кухонных шкафов светло-бежевые или серо-песочного оттенка – матовые, без глянца, что создает мягкий и естественный вид. Они полностью закрывают технику и хранение, оставляя в поле зрения лишь самое необходимое. Верхние шкафы тянутся до самого потолка, что не только визуально вытягивает пространство, но и добавляет места для хранения.

Кухонная зона / Скриншот

Столешница контрастная – темно-графитовая, с фактурой под камень или бетон. Она визуально "заземляет" кухню и добавляет глубины, делая интерьер менее стерильным. Такой оттенок повторяется в декоративной стенке над плитой, образуя целостную рабочую зону.

Над столешницей вмонтирована LED-подсветка, которая делает рабочую поверхность удобной для ежедневного использования и создает приятную атмосферу вечером.

В центре комнаты расположена темная столешница, которая разделяет кухню и гостиную. На ней стоит черно-белое художественное полотно с женским образом, что сразу притягивает внимание и придает пространству интимной, почти театральной атмосферы. Рядом – личные вещи: зеркальце, свечи, статуэтки и кубок, которые свидетельствуют о творческой натуре хозяйки.

Гостиная и обеденная зоны / Скриншот

Гостиная зона представлена серым диваном, напротив которого на стене закреплен телевизор - минималистично, без лишней мебели. В углу комнаты стоит большое зеркало в пол в тонкой светлой раме, что не только визуально расширяет пространство, но и создает дополнительную глубину. Возле него = несколько декоративных вазонов с цветами в розовых и лавандовых горшках, что добавляют цвета и женской мягкости.

Обеденная зона – это белый круглый стол на деревянных ножках и мягкие кресла в темной обивке. На столе – букет живых цветов в вазе, который оживляет интерьер и добавляет ему уюта.

В целом пространство является сбалансированным: оно одновременно лаконичное и живое, сдержанное в цветах, но насыщенное личностью. Здесь чувствуется присутствие человека с хорошим вкусом, который ценит простоту, свет, спокойствие и искусство.