Оселя акторки Олени Світлицької містить кухню-студію, поєднану з вітальнею, передає 24 Канал.

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Кухня-вітальня Олени

Кухня – це зразок сучасного мінімалізму, де функціональність поєднується з чистими лініями й стриманою палітрою. Вона вбудована вздовж однієї стіни та має лаконічний вигляд без ручок, що підтримує загальну концепцію "невидимих" рішень і візуальної чистоти.

Фасади кухонних шаф світло-бежеві або сіро-пісочного відтінку – матові, без глянцю, що створює м'який і природний вигляд. Вони повністю закривають техніку й зберігання, залишаючи в полі зору лише найнеобхідніше. Верхні шафи тягнуться до самої стелі, що не тільки візуально витягує простір, а й додає місця для зберігання.

Кухонна зона / Скриншот

Стільниця контрастна – темно-графітова, із фактурою під камінь або бетон. Вона візуально "заземлює" кухню й додає глибини, роблячи інтер'єр менш стерильним. Такий відтінок повторюється у декоративній стінці над плитою, утворюючи цілісну робочу зону.

Над стільницею вмонтовано LED-підсвітку, яка робить робочу поверхню зручною для щоденного використання та створює приємну атмосферу ввечері.

У центрі кімнати розташована темна стільниця, яка розділяє кухню та вітальню. На ній стоїть чорно-біле художнє полотно з жіночим образом, що відразу притягує увагу й додає простору інтимної, майже театральної атмосфери. Поряд – особисті речі: дзеркальце, свічки, статуетки й кубок, які свідчать про творчу натуру господині.

Вітальня і обідня зони / Скриншот

Вітальня зона представлена сірим диваном, навпроти якого на стіні закріплений телевізор — мінімалістично, без зайвих меблів. У кутку кімнати стоїть велике дзеркало в підлогу в тонкій світлій рамі, що не тільки візуально розширює простір, а й створює додаткову глибину. Біля нього = кілька декоративних вазонів із квітами в рожевих та лавандових горщиках, що додають кольору й жіночої м'якості.

Обідня зона – це білий круглий стіл на дерев'яних ніжках і м'які крісла в темній оббивці. На столі – букет живих квітів у вазі, який оживлює інтер'єр і додає йому затишку.

Загалом простір є збалансованим: він водночас лаконічний і живий, стриманий у кольорах, але насичений особистістю. Тут відчувається присутність людини з гарним смаком, яка цінує простоту, світло, спокій і мистецтво.