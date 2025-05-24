Дизайнеры говорят "нет": почему не стоит красить стены кухни в белый цвет

Белый цвет долгое время был традиционным выбором для дизайна кухни. Однако, со сменой времен и появлением современных интерьеров, сейчас многие дизайнеры выступают за отход от этой традиционной палитры.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на livingetc.

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Почему не стоит красить стены кухни в белый цвет

Несмотря на то, что белый может казаться "безопасным", универсальным тоном, это цвет кухни, который выйдет из моды в 2025 году.

Белые кухни издавна считаются вневременным вариантом, однако этот цвет имеет несколько минусов. Одним из главных недостатков является его уязвимость к признакам ежедневного износа.

Каждый отпечаток пальца, брызги соуса или пыль заметны, что делает регулярную чистку необходимым. Со временем белые поверхности также могут пожелтеть или обесцветиться из-за солнечного света, кулинарных масел и влаги,

– говорит Линдси Олсон, директор и основательница Lulu Designs.

Белый цвет также может иметь слишком холодный и резкий вид. Хотя использование белого цвета на кухне может создавать ощущение открытости и пространства, он также может создавать холодную или клиническую атмосферу, особенно если оттенок слишком резкий или если среде не хватает тепла от дополняющих элементов дизайна.



Кухня в белом цвете может иметь холодный вид / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Также белый цвет может создавать слишком сильный контраст с другими цветами кухонных шкафов.

Самая большая проблема, которую я вижу в использовании белой краски на кухне, – это едва заметный, но часто резкий разрыв, который возникает, когда вы сочетаете ее с другими белыми элементами, такими как шкафы или фартук,

– говорит Ханна Голдберг, основательница Hannah Charlotte Interiors.

Белый цвет редко является одинаковым, поскольку он охватывает широкий спектр оттенков, от холодного сине-серого до теплого кремового. Когда эти вариации располагаются рядом друг с другом, даже едва заметные расхождения могут стать очевидными. Отсутствие согласованности может привести к тому, что пространство будет казаться разобщенным, создавая визуальный конфликт. Такие несоответствия могут отвлечь от гармонии, которая является важной для хорошо спроектированной кухни.

Белые стены могут иметь скучный вид. Хотя белый цвет имеет множество оттенков и вариаций, он может показаться несколько скучным, особенно в свете растущей тенденции в современных домах сочетать цвет и смелые узоры, в том числе и в кухонных помещениях. Многие дизайнеры рекомендуют владельцам домов рассмотреть возможность использования ярких или земляных тонов для кухонных стен, чтобы создать более динамичную и привлекательную атмосферу.

Белый цвет стен может сделать кухню слишком яркой. Важным моментом является взаимодействие белых поверхностей с освещением. Чрезмерно белые стены в сочетании со стандартным кухонным освещением могут создавать нежелательные блики.