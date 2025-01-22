Держатель для полотенец и подставка для книг: 10 уникальных способов изменить назначение качалки

Легкий способ избавиться от лишних вещей – это перепрофилировать предметы, которые вы больше не используете регулярно. Пришло время найти новое применение старым деревянным качалкам.

Если вам надоело то, что ваша коллекция скалок занимает драгоценное пространство в ящике, но вы не готовы с ними распрощаться, попробуйте дать им новую жизнь через перепрофилирование, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Что можно сделать из старых качалок

Держатель для полотенец: Один из практичных и милых способов перепрофилировать старую скалку – это превратить ее в держатель для полотенец. Для этого вам просто нужно прикрепить скалку к стене или шкафу так, чтобы полотенце можно было удобно повесить. Вы можете добавить декоративные акценты или повесить скалку с помощью красивой ленты, веревки или проволоки.

Используйте скалку как держатель для полотенец / Фото Village Shoppe

Держатель для фартуков: Для этого проекта вам нужно разрезать скалку пополам и закрепить ее на стене. Также можно персонализировать ее, прикрепив к хорошему куску дерева и покрасив его в цвета вашей кухни. Если у вас несколько скалок, можно сделать многоручковую стойку для фартуков.

Сделайте из скалки держатель для фартуков / Фото Etsy

Кухонное искусство: Отличная идея для перепрофилирования старой и ценной скалки – превратить ее в оригинальный элемент кухонного декора. Попробуйте приклеить старый рецепт к скалке и повесить ее с помощью ленты. Или же просто покрасьте ручки и закрепите на стене, используя кронштейны. Также можно нарисовать на скалке красивый дизайн или написать теплое поздравление.

Из скалки можно сделать кухонное искусство / Фото Etsy

Подставка для книг: Нужно будет разрезать скалки пополам и прикрепить их к плоской и прочной доске. После этого можно покрыть подставки краской. Если вы хотите сохранить кухонную тематику, используйте эти подставки для кулинарных книг.

Используйте качалку как подставку для книг / Фото Etsy

Кухонные ветряные колокольчики: Для этого проекта вам нужно будет просверлить дырки и прикрепить к качалке мини-винтовые глаза, чтобы прикрепить колокольчики. Колокольчики можно изготовить из различных материалов, таких как бусины, ракушки, пуговицы и тому подобное. В конце повесьте ветряные колокольчики с помощью веревки или шнурка.

Качалка станет основой для невероятного кухонного декора / Фото Etsy

Держатель для чашек: Прикрепив несколько прочных крючков к старой качалки, вы можете создать держатель для чашек. Это позволит вам продемонстрировать свою коллекцию чашек, вместо того, чтобы прятать ее в шкафу. Чтобы прикрепить качалку к стене, можно привязать веревку к ручкам или использовать кронштейны.

Качалка станет невероятным держателем для чашек / Фото Etsy

Цветочный горшок: Вырезав середину качалки, можно превратить ее в милый мини-горшок. Поскольку скалки обычно достаточно маленькие, вряд ли получится посадить в них большинство растений из-за нехватки места для почвы. Однако вы вполне можете поставить в такую природную емкость искусственные растения или даже воздушные растения, которым не нужен грунт для выживания. Не бойтесь покрасить качалку, чтобы придать ей декоративный вид. Поставьте готовый горшок-качалку на стол или полочку или прикрепите к стене.

Превратите качалку на оригинальный горшок для цветов / Фото Etsy

Подставка для кастрюль: Вы можете или прикрепить целую стеллажную конструкцию к качалке, как на картинке, или добавить болты и подвесить несколько кастрюль и сковородок.

С качалки получится замечательная подставка для кастрюль и сковородок / Фото Iron Accents

Рождественский венок: Оберните скалку зеленой гирляндой, прикрепив шишки, или сделайте его еще более праздничным, обмотав световыми гирляндами. Другой вариант – украсить уже имеющийся рождественский венок, прикрепив к нему старую скалку для добавления старинного деревенского шарма.

Старая скалка может стать основой или дополнением для рождественского венка / Фото Etsy

Праздничные украшения: Можно покрасить скалки, наклеить на них оберточную бумагу, обвязать веревкой или просто привязать ленты.

Из скалок можно сделать новогодние украшения / Фото Etsy