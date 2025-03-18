Дизайнеры объяснили, почему возникает эффект "дешевой" кухонной плитки

Плитка играет ключевую роль в создании стильного и совершенного вида кухонного пространства. Есть несколько факторов, которые могут сделать ее вид дешевле.

Эксперты назвали 4 вещи, которые стоит исправить в дизайне кухонной плитки, чтобы она имела идеальный вид, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Почему плитка на кухне имеет дешевый вид

Нехватка глубины или текстуры

Кухонная плитка с текстурой и в зеленом цвете / Фото Ca' Pietra/Jess Daines

Выбор неподходящего покрытия может мгновенно удешевить общий вид. Особенно, если плитка лишена текстуры или изготовлена из некачественного материала.

Плитка из некачественных материалов, слишком глянцевое покрытие или базовые метроплитки без продуманных деталей могут иметь плоский и невыразительный вид.

Эксперты советуют выбирать для плитки натуральный камень или текстурированный керамогранит.

Примитивное расположение или узор

"Шахматная доска" добавляет интерьеру выразительности / Фото Fired Earth

Чаще всего именно способ укладки удешевляет вид кухонной плитки.

Вместо стандартного расположения или использования популярного шаблона, уделите немного времени выбору рисунка, который лучше всего дополнит вашу кухню.

Продуманные схемы укладки, такие как "елочка" или "плетенка", могут создать изысканный эффект, сделав плитку дизайнерским элементом, а не случайной деталью.

Сочетание плитки с неподходящим цветом краски

Тональная схема в этой кухне играет ключевую роль в подчеркивании настенной плитки / Фото Molly Culver

Важно, чтобы плитка гармонично сочеталась с другими элементами интерьера, в частности с цветом стен. Если она контрастирует с краской на стенах, это может создать эффект "дешевого" дизайна.

Например, если вы используете белые кухонные плитки, сочетание их со слишком темным цветом стен может создать резкий контраст, который нарушает общий баланс. Выбор тонального подхода (например, светлых стен с белой плиткой) обеспечивает большую гармоничность. То же касается и темных оттенков: если вы выбрали темную плитку, стоит поддержать ее цветом стен в похожей палитре, но на несколько оттенков светлее.

Неравномерные швы и цвет затирки

Контрастная синяя затирка в сочетании с белой плиткой создает игривый и визуально выразительный акцент / Фото Ca'pietra

Неподходящий цвет затирки или неравномерные швы могут испортить даже самую красивую плитку, создавая впечатление некачественной работы. Правильно подобранный цвет затирки – будь то плавно сочетающийся, или контрастный – способен кардинально изменить общий вид кухни.

Если не уверены в выборе, протестируйте небольшой участок, чтобы убедиться, что швы имеют равномерный вид, а затирка высыхает до нужного оттенка. Исправить небольшой фрагмент намного проще, чем переделывать всю стену плитки.