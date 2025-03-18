Експерти назвали 4 речі, які варто виправити у дизайні кухонної плитки, аби вона мала ідеальний вигляд, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Чому плитка на кухні має дешевий вигляд

Брак глибини або текстури

Кухонна плитка з текстурою та у зеленому кольорі / Фото Ca' Pietra/Jess Daines

Вибір невідповідного покриття може миттєво здешевити загальний вигляд. Особливо, якщо плитка позбавлена текстури або виготовлена з неякісного матеріалу.

Плитка з неякісних матеріалів, надто глянцеве покриття або базові метроплитки без продуманих деталей можуть мати плаский і невиразний вигляд.

Експерти радять обирати для плитки натуральний камінь або текстурований керамограніт.

Примітивне розташування або візерунок

"Шахівниця" додає інтер'єру виразності / Фото Fired Earth

Найчастіше саме спосіб укладання здешевлює вигляд кухонної плитки.

Замість стандартного розташування або використання популярного шаблону, приділіть трохи часу вибору малюнка, який найкраще доповнить вашу кухню.

Продумані схеми укладання, такі як "ялинка" або "плетінка", можуть створити вишуканий ефект, зробивши плитку дизайнерським елементом, а не випадковою деталлю.

Поєднання плитки з невідповідним кольором фарби

Тональна схема в цій кухні відіграє ключову роль у підкресленні настінної плитки / Фото Molly Culver

Важливо, щоб плитка гармонійно поєднувалася з іншими елементами інтер'єру, зокрема з кольором стін. Якщо вона контрастує з фарбою на стінах, це може створити ефект "дешевого" дизайну.

Наприклад, якщо ви використовуєте білі кухонні плитки, поєднання їх із надто темним кольором стін може створити різкий контраст, який порушує загальний баланс. Вибір тонального підходу (наприклад, світлих стін із білою плиткою) забезпечує більшу гармонійність. Те саме стосується і темних відтінків: якщо ви обрали темну плитку, варто підтримати її кольором стін у схожій палітрі, але на кілька відтінків світлішим.

Нерівномірні шви та колір затирки

Контрастна синя затирка поєднана з білою плиткою створює грайливий та візуально виразний акцент / Фото Ca'pietra

Невідповідний колір затирки або нерівномірні шви можуть зіпсувати навіть найкрасивішу плитку, створюючи враження неякісної роботи. Правильно підібраний колір затирки – чи то плавно поєднаний, чи контрастний – здатний кардинально змінити загальний вигляд кухні.

Якщо не впевнені у виборі, протестуйте невелику ділянку, щоб переконатися, що шви мають рівномірний вигляд, а затирка висихає до потрібного відтінку. Виправити невеликий фрагмент набагато простіше, ніж переробляти всю стіну плитки.