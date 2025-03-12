Портят вид и загромождают кухню: что никогда не стоит размещать именно в стеклянных шкафах

Стеклянные кухонные шкафы создают изысканный вид. Однако, надо понимать, что они открывают ваше место для хранения напоказ.

Итак, стоит разобраться, что можно, а что не следует ставить в стеклянные кухонные шкафы, если вы хотите, чтобы кухня имела красивый вид. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на livingetc.

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Что разместить в стеклянные кухонные шкафы

Есть несколько простых вариантов наполнения стеклянных шкафов, которые точно хорошо смотрятся. Эксперты рассказали, что они рекомендуют для самого красивого хранения на вашей кухне.

Разместите элегантную стеклянную посуду. Чтобы получить наименьшее визуальное навязчивое содержимое для стеклянных шкафов, обратитесь опять же к стеклу. Хранение бокалов, графинов, флейт для шампанского и даже стеклянных банок может создать тонкий интерес, но ваши кухонные шкафы не будут выглядеть переполненными.

Белая посуда. Тарелки и посуда, пожалуй, лучшее, что можно держать в стеклянных шкафах. Они имеют красивый вид, но это также означает, что их легко найти и легко под рукой. Однако это действительно относится к тому случаю,, если у вас есть хороший, сплоченный ассортимент посуды для хранения на кухне.

Вы не ошибетесь с классической белой посудой в стеклянном шкафу. Разнообразие классической, чисто-белой или повседневной посуды цвета слоновой кости всегда будет выглядеть красиво и изысканно.

Можно комбинировать формы и размеры на разных полках, чтобы сделать вещи более интересными, чем просто складывать одинаковые тарелки вместе.



Использование посуды в одном цвете поможет сохранить целостность вида пространства / Фото Nate Sheets

Чашки для кофе или чая. Если к вам пришли гости, им, скорее всего, придется найти чашку для кофе, поэтому сделать так, чтобы их было легко видно – замечательная идея. В отличие от открытых стеллажей, если хранить их в стеклянном шкафу, вам не придется убирать пыль каждый раз перед использованием.

Хранение вина. Открытое хранение не является идеальным для вина, особенно если вы не хотите тратить все свое время на постоянное вытирание пыли с бутылок. Шкафчик за подвижной стеклянной дверцей где размещена винная стойка, – волшебная идея. Такой дизайн не только максимизирует функциональность, но и добавляет визуального интереса.

Что нельзя ставить в стеклянные кухонные шкафы

Важно учитывать не только то, что можно размещать в стеклянных кухонных шкафах, но и то, чего следует избегать. Поставив неправильные вещи, можно снизить эстетическую привлекательность вашей кухни и сделать ее захламленной.

Вот чего лучше избегать в этих шкафах: