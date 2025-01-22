Уже не в моде: 4 устаревших тренда кухонных столешниц, которые стоит оставить в прошлом

Столешницы играют важную роль в общем дизайне и функциональности вашей кухни. Хотя они выполняют практическую функцию, их влияние на эстетическую привлекательность пространства является значительным. Поэтому выбор соответствующего стиля и материала является важным решением, которое требует тщательного обдумывания.

Homes and Gardens проконсультировались с экспертами, чтобы определить тренды, которые будут считаться устаревшими в 2025 году, пишет 24 Канал.

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Материалы столешницы, требующие сильного ухода

В прошлом мы видели, как тенденции кухни использовали материалы, которые считаются требовательными к обслуживанию. Это может варьироваться от восприимчивости к повреждениям до того, что их просто трудно мыть – в любом случае они считаются устаревшими в 2025 году.

Например, речь идет о металлических элементах, например столешницы из нержавеющей стали, где, вероятно, вы потратите больше времени на удаление отпечатков пальцев и пятен, чем на само пользование кухней.



Столешницы, требующие сильного ухода / Фото Future, Frenchie Cristo Gatin

Тяжелые профильные столешницы

Предыдущие тенденции отдавали предпочтение толстым столешницам, чтобы добавить дизайну кухни нотки роскоши. Кажется, что этот элемент дизайна в 2025 году теряет свою привлекательность и больше не в моде.

"Тяжелые столешницы, безусловно, становятся менее популярными. Зато мы видим больший интерес к тонкопрофильным столешницам", – отмечают специалисты.



Тяжелые профильные столешницы выходят из моды / Фото Future / Nicholas Yarsley

Плитка

Этот кухонный тренд для многих очень привлекателен. Однако специалисты говорят, что несмотря на свою визуальную привлекательность, плиточная столешница может быть не самым практичным выбором. Кроме того, если их не сделать должным образом, они могут напоминать устаревшие и слишком сложные дизайны, которые обычно ассоциируются с 1980-ми годами.

"Столешницы из плитки могут выглядеть красиво, поскольку они дают вам эстетическую свободу выбрать что-то уникальное и личное. Однако, несмотря на то, что сначала они красивые, чаще всего они такими не остаются", – говорит Ричард Давонпорт, управляющий директор Davonport.



Столешница из плитки / Фото Mosaic Factory

Ламинат

Специалисты говорят, что редко можно увидеть пример столешницы из ламината, которая не выглядит как столешница из ламината, и есть вероятность, что со временем они сделают кухню устаревшей.

Хотя это доступное и простое в обслуживании решение, многие владельцы домов отказываются от пластиковых столешниц из ламината.

"С многими вариантами цветов и стилей, хотя ламинат может пытаться имитировать природные узоры, найденные в камне, мраморе или граните, например, конечный результат никогда не будет одинаковым. В отличие от настоящего камня или восстановленной древесины, поверхность может окраситься или легко повредиться, и со временем это будет означать, что она потребует более частой замены, что больше повлияет на ваш бюджет", – отмечают эксперты.



Столешницы из ламината могут со временем сделать кухню устаревшей / Фото Annie Sloan