Выглядят хорошо, но непрактичны: 4 кухонных тренда, которых лучше избегать

Лучшие кухни, безусловно, сочетают как эстетическую привлекательность, так и практичность. Однако, хотя определенные тенденции и впечатляют визуально, однако могут оказаться непрактичными и мешать ежедневной работе на кухне.

На самом деле кухня – это огромная инвестиция, поэтому важно сделать правильный выбор для своего дома и понимать, какие кухонные тенденции будут более стильными, чем практичными, сообщает 24 Канал со ссылкой на idealhome.

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Открытые стеллажи. За последнее время открытые стеллажи значительно выросли в популярности в дизайне кухонь, и, вероятно, эта тенденция сохранится и в дальнейшем. Хотя этот дизайнерский ход дает возможность придать пространству ощущение персонализации, важно осознавать его ограничения с точки зрения практичности.

Хотя открытые стеллажи могут создать эстетически привлекательную среду, особенно если их украшают специально подобранными предметами, этот вариант часто означает, что вы теряете важное место для хранения. Кроме того, необходимо учитывать аспект уборки поскольку пыль на открытых предметах накапливается быстрее, особенно на тех, что используются нечасто.



Открытые стеллажи трудно назвать практичным решением для кухни / Фото Cast London/Perrin & Rowe

Черный матовый. Для тех, кто ищет вдохновение для современного дизайна кухни, использование матовых черных элементов является очень эффективным выбором. Это быстрый способ модернизировать вашу кухню, но он также требует осторожности, поскольку на таких поверхностях могут оставаться отпечатки пальцев.

Если ваша кухня служит прежде всего эстетической цели, то матовые черные шкафы может быть уместным выбором. Но если это пространство, где вы готовите и часто контактируете с поверхностями, то практичнее выбрать светлые оттенки.

Мраморные поверхности. Многим нравятся мраморные столешницы на кухнях, но там тоже есть нюансы.

Белые поверхности известны тем, что на них видно каждое пятно грязи. На столешницах, особенно из таких материалов, как мрамор или кварц, могут быть более заметны пятна кофе или же царапины.

Полностью белые цветовые схемы. Белые кухни всегда были в моде. Для тех, кто хочет визуально расширить маленькую кухню или добавить света в пространство, белый цвет может стать убедительным вариантом. Однако важно учитывать практичность этого выбора.

Хотя белые кухни имеют эстетически привлекательный вид, они также могут повлечь значительные расходы на обслуживание. На белых поверхностях, как правило, видно каждую и пролитую жидкость, что может потребовать более частой уборки и ухода.



Белая кухня – не самое практичное решение / Фото Future/Nathalie Priem