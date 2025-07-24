Где живет Леди Гага: все адреса, которые она называла домом

Леди Гага нередко меняла жилье. Каждый переезд точно совпадал с важной вехой в ее карьере.

Elle decor называет все адреса, где поселялась известная певица, передает 24 Канал.

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Где жила Леди Гага?

Квартира на Lower East Side (Нью-Йорк)

До Оскаров и платьев из мяса Леди Гага три жила на четвертом этаже дома без лифта на 176 Stanton Street, платя 1100 долларов в месяц. Это однокомнатная квартира, 3-метровыми потолками и полноценной ванной. Здесь она написала большинство своего дебютного альбома The Fame.

Где певица жила в Нью-Йорке: смотрите видео

Аренда в Bel-Air (Лос-Анджелес)

В 2009 году, в начале стремительного взлета, Гага переехала в средиземноморский особняк в Bel-Air, арендуя его за 25 000 долларов в месяц. Дом, площадью более 570 метров квадратных, имеет 6 спален, 8 ванных комнат, мраморные полы, хрустальные люстры, бассейн и роскошный сад.

Как выглядит особняк в Bel-Air / Фото из открытых источников

Дюплекс возле Центрального парка (Нью-Йорк)

В 2013 году Гага вернулась в Нью-Йорк, арендовав за 22 000 долларов в месяц двухэтажный пентхаус на 40 Central Park South. Это жилье площадью 185 метров квадратных, с 4 террасами и панорамным видом на город.

Пентхаус в Нью-Йорке / Фото из открытых источников

"Цыганский дворец" в Малибу

В 2014 году она впервые приобрела собственное жилье – имение за 22,5 миллиона долларов над пляжем Зума. Вилла в тосканском стиле с главным домом (более 950 квадратных метров), винным погребом на 800 бутылок, боулингом, конным манежем, кинотеатром и даже тайным туннелем – это ее главное жилье по сей день.

Где сегодня живет Леди Гага / Фото Realtor.com

Таунхаус в Челси (Нью-Йорк)

В 2016 году Гага арендовала шестиэтажный дом в Челси за 67 000 долларов в месяц. Общая площадь поместья 1000 квадратных метров, он охватывает 5 спален, 12 ванных комнат, бассейн в помещении, стеклянный лифт, террасу площадью почти 200 квадратных метров.

Где певица жила в Челси / Фото Matt Vacca

Усадьба Фрэнка Заппы (Hollywood Hills, Лос-Анджелес)

Также в 2016 году Гага приобрела имение легендарного музыканта Фрэнка Заппы за 5,3 миллиона долларов. Особняк имеет такие уникальные детали, как подводный люк, галерея на два этажа, теннисный корт на крыше, студия Заппы, где Гага впоследствии записала Chromatica. В 2021 году она продала дом Лиззи Джаггер за 6,45 миллиона долларов.

Усадьба Фрэнка Заппы: смотрите видео