Elle decor називає усі адреси, де оселялася відома співачка, передає 24 Канал.

Дивіться також Лана Дель Рей показала свою кухню, яка кидає виклик усім трендам

Де мешкала Леді Гага?

Квартира на Lower East Side (Нью-Йорк)

До Оскарів і суконь із м'яса Леді Гага три мешкала на четвертому поверсі будинку без ліфта на 176 Stanton Street, сплачуючи 1,100 долара на місяць. Це однокімнатна квартира, 3-метровими стелями і повноцінною ванною. Тут вона написала більшість свого дебютного альбому The Fame.

Де співачка мешкала у Нью-Йорку: дивіться відео

Оренда в Bel-Air (Лос-Анджелес)

У 2009 році, на початку стрімкого злету, Гага переїхала до середземноморського особняка в Bel-Air, орендуючи його за 25,000 доларів на місяць. Будинок, площею понад 570 метрів квадратних, має 6 спалень, 8 ванних кімнат, мармурові підлоги, кришталеві люстри, басейн і розкішний сад.

Який на вигляд особняк в Bel-Air / Фото з відкритих джерел

Дюплекс біля Центрального Парку (Нью-Йорк)

У 2013 році Гага повернулася до Нью-Йорка, орендувавши за 22,000 доларів на місяць двоповерховий пентхаус на 40 Central Park South. Це оселя площею 185 метрів квадратних, з 4 терасами й панорамним видом на місто.

Пентхаус у Нью-Йорку / Фото з відкритих джерел

"Циганський палац" у Малібу

У 2014 році вона вперше придбала власне житло – маєток за 22,5 мільйона доларів над пляжем Зума. Вілла в тосканському стилі з головним будинком (понад 950 метрів квадратних), винним погребом на 800 пляшок, боулінгом, кінним манежем, кінотеатром і навіть таємним тунелем – це її головне житло донині.

Де сьогодні мешкає Леді Гага / Фото Realtor.com

Таунхаус у Челсі (Нью-Йорк)

У 2016 році Гага орендувала шестиповерховий будинок у Челсі за 67,000 доларів на місяць. Загальна площа маєтку 1,000 метрів квадратних, він охоплює 5 спалень, 12 ванних кімнат, басейн у приміщенні, скляний ліфт, терасу площею майже 200 квадратних метрів.

Де співачка мешкала у Челсі / Фото Matt Vacca

Садиба Френка Заппи (Hollywood Hills, Лос-Анджелес)

Також у 2016 році Гага придбала маєток легендарного музиканта Френка Заппи за 5,3 мільйона доларів. Особняк має такі унікальні деталі, як підводний люк, галерея на два поверхи, тенісний корт на даху, студія Заппи, де Гага згодом записала Chromatica. У 2021 році вона продала будинок Ліззі Джаггер за 6,45 мільйона доларів.

Садиба Френка Заппи: дивіться відео