Против правил, но изысканно: почему дизайнеры в восторге от гостиной Майли Сайрус

В дизайне интерьера есть сотни правил относительно того, что может сочетаться с черным цветом в пространстве. От неиспользования в небольших помещениях до несочетания с коричневым или темно-синим оттенками - список "надо" и "не следует" бесконечен.

Майли Сайрус отвергает "книгу правил" в своей гостиной в Лос-Анджелесе, сочетая фиолетовый бархатный диван с черными стенами, и это действительно выглядит потрясающе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Гостиная Майли Сайрус

Гостиная певицы, спроектирована ее матерью, сочетает в себе два цвета, которые никогда нельзя сочетать вместе, но это действительно имеет невероятный вид. Так, она соединила фиолетовый бархатный диван с черными стенами.

Хотя в теории идея цвета гостиной кажется слишком темной, на практике это мастер-класс по декорированию в капризных тонах.

Чтобы обеспечить равновесие, Сайрус поставила фиолетовый диван под большим круглым окном. Она сохраняет интересными сочетания темных цветов, сочетая фактурные стены с мягкостью бархатного дивана.