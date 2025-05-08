Ультрашикарный журнальный столик Майли Сайрус: чем он особенный и почему дизайнеры в восторге

Любые детали в доме завершают интерьер и придают ему скоординированный вид. Из всех декоративных элементов в гостиной ни один не кажется таким "игривым", как журнальный столик.

Певица Майли Сайрус разместила в своем доме ультрашикарный журнальный столик. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Журнальный столик в гостиной Майли Сайрус

Гостиную Майли Сайрус проектировала ее мама – Тиш Сайрус. Заметно, что игривая комната певицы является "святилищем" ее красочной жизни и личности, а в центре этого пространства размещен журнальный столик оригинальной формы. Именно его необычный вид бросается в глаза.

На нем размещена керамика ручной работы, книги и стильная ваза. Вместе эти предметы добавляют яркости и индивидуальности ее темном столике.

Большие журнальные столики – это такая прекрасная возможность проявить творчество – они как чистый холст для индивидуальности и шарма. Мне нравится использовать их для создания маленьких моментов, которые чувствуются продуманными, немного причудливыми и приглашают к разговору,

– говорит Бриттани Циммерман из Bleu Bee Designs.

Если говорить о том, как размещены аксессуары на журнальном столике, то пространство Майли – идеальный пример. Он показывает, как хорошо выглядит журнальный столик, когда поставить там вещи, которые вам нравятся, на первый план и "воплотить жизнь" в нейтральную мебель.