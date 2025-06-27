Оконные полки – неожиданный способ максимально использовать пространство на маленьких кухнях

Нехватка мест для хранения нужных вещей – распространенная проблема на маленьких кухнях. Решить ее можно неожиданным способом – добавив полки к окну.

Полки, закрепленные на стене или на подоконнике, не только дают дополнительное пространство, но и делают часто используемые вещи более доступными, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как установить оконные полки

Хотя большинство людей используют оконные полки для размещения комнатных растений, на самом деле они могут служить и другим целям. Чашки, небольшие тарелки, миски, специи или даже часть продуктов из кладовой – все это можно разместить на такой полке.

Есть несколько вариантов размещения оконных полок: над окном, вдоль подоконника или перед самим окном.

Первое, что нужно сделать – это измерить окно и определить, где можно прикрепить кронштейны. Если с обеих сторон окна есть свободная стена, полки можно прикрепить к кронштейнам и закрепить их на стеновых стойках. Если с обеих сторон – шкафа или одна из сторон прилегает к стене, способ монтажа будет другим. В таком случае одну сторону полки фиксируют к шкафу или смежной стене. Если окно немного углублено в раму, полку можно прикрепить и к самой раме.

Нет единого типа кронштейнов, которые нужно использовать для оконных полок. Они могут быть деревянные или металлические, простые или декоративные. Главное – подобрать материалы в соответствии с нагрузкой, которая будет на полки, и способа их крепления.

Пример оконных полок на кухне: смотрите видео

Не обязательно ограничиваться только одной полкой. Можно обустроить целую систему полок – от подоконника до самого потолка. Учитывайте ваши потребности в хранении и количество солнечного света, оставляя между полками достаточно места.

Можно приклеить половинки деревянных шкантов по краям полки и покрасить ее полностью, чтобы придать круглый и изящный вид. Деревянные полки имеют больше возможностей для декора, но это не единственный вариант. Стеклянные полки также популярны, особенно для растений, и их тоже можно использовать для хранения. Стекло является эстетичным на вид и не перекрывает свет.