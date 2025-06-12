Для повторения этого трюка нужны: длинная карнизная штанга, которая выступает за края маленького окна, две шторы нейтрального цвета по бокам и одна полупрозрачная в центре, передает 24 Канал со ссылкой на ссылкой на House Digest.

Смотрите также Почему в спальне нельзя ставить зеркало напротив кровати

Как визуально расширить оконное пространство

Когда у вас уже есть штанги и шторы шторы, начинается "магия". Установите две боковые штанги на расстоянии 15 – 30 сантиметров от рамы окна с обеих сторон. Затем возьмите более короткую штангу и закрепите точно по центру над самим окном – именно сюда пойдет полупрозрачная штора.

После того как вы повесите легкую полупрозрачную штору по центру (на само окно), а по бокам – плотные однотонные, эффект будет заметен сразу.

Боковые панели "удерживают" пространство и визуально расширяют окно.

Полупрозрачная штора смягчает свет и делает комнату ярче и уютнее.

Наглядная инструкция: смотрите видео