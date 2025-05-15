Дизайнеры интерьера поделились, остаются ли в моде шторы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на livingetc.

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Вышли ли из моды шторы

Дизайнеры отмечают, что шторы не вышли из моды. В целом они выполняют несколько важных функций в нашем интерьере. Кроме очевидной практичности обеспечения приватности и контроля света, шторы добавляют пространству текстуры и уюта.

Стильные пространства сегодня демонстрируют отход от тяжелых, чрезмерно формальных драпировок к более легким, более органичным видам. Современные тренды штор намеренно повседневные, спокойно элегантные и глубоко связаны с атмосферой комнаты,

– говорит дизайнер интерьеров Нина Лихтенштейн.

Канадский дизайнер интерьеров Алихан Вельджи отмечает, что шторы точно не устарели. По словам эксперта, иногда существует ошибочное мнение, что шторы должны быть тяжелыми, официальными или старомодными, но современные стили гораздо изысканнее, легкие и удобные.

Действительно, сегодня тренды штор сосредоточены на элегантном дизайне, продуманных текстурах и более сдержанном стиле, что помогает им выглядеть современными. Одним из элементов, который может "выводить" шторы из моды, является выбор материала или сам стиль штор.

Специалисты отмечают, что довольно легко ошибиться с выбором штор, которые делают ваш дом маленьким. "Тяжелые шторы с причудливыми кистями, жаккардовыми узорами или чрезмерно блестящей отделкой, как правило, выглядят старомодными, если вся комната намеренно не склоняется к традиционному стилю", – говорит дизайнер.



Дизайнеры отмечают, что шторы не вышли из моды / Фото Unsplash (Minh Pham)

В то же время есть некоторые материалы, которые естественно придают шторам вневременной или современный вид. Например, льняные шторы, которые, по словам эксперта, кажутся безупречно современными благодаря своей легкой текстуре. Лен создает расслабленную, естественную атмосферу, идеальную для непринужденных помещений.

Дизайнер добавляет, что бархатные шторы также могут выглядеть великолепно, особенно в глубоких, насыщенных цветах, отмечая, что "современный бархат часто легче, без тяжелой подкладки или причудливой отделки". Он добавляет насыщенности и настроения, что идеально подходит для изысканных или драматических комнат.

Конечно, не менее важным при выборе штор является цвет. Земляные тона, теплые нейтральные и приглушенные цвета выглядят актуальными, тогда как яркие тона драгоценных камней или чрезмерно согласованные схемы штор "подобранные вместе" могут казаться как такими, что застряли в прошлом десятилетии, говорит Нина Лихтенштейн.