24 Канал расскажет, почему считают, что там его ставить не следует.

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Почему не надо ставить зеркало в спальне

В разных культурах существуют определенные причины переосмыслить расположение зеркала в спальне.

По мнению экспертов фэн-шуй, зеркала прямо над кроватью могут нарушить спокойные, умиротворенные ощущения из-за веса, висящего над вашей головой.

Хотя размещение зеркала над кроватью может повлиять на эстетику спальни, важно обдумать такое решение с точки зрения безопасности. Большое зеркало в раме, хоть и впечатляет визуально, может представлять значительный риск. Вес зеркала увеличивает вероятность серьезных травм, если оно сместится и упадет.

Больше всего предостережений по поводу этого касается размещения зеркала напротив кровати.

Согласно фэн-шуй, зеркала – это не просто декор, они являются переносчиками энергии. Считается, что когда, например, зеркало размещено напротив вашей кровати, оно хаотично отражает эту энергию по комнате, вместо того, чтобы позволить ей успокоиться. Это может привести к беспокойству, бессоннице или просто неопределенному чувству тревоги.



Не желательно размещать зеркало напротив кровати в спальне / Фото Unsplash

Эксперты фэн-шуй считают, что зеркало удваивает и отражает энергию в комнате, и, как следствие, нарушает ваш внутренний покой (необходимый для хорошего сна).

Однако, кроме этого, вопрос "ставить ли зеркало в сальне?" можно рассмотреть с практической точки зрения.

Некоторые могут сказать, что беспокоиться о размещении зеркала прямо напротив кровати – это суеверия, или, возможно, немного бессмысленно; однако есть психологические доказательства того, что это может мешать вашему сну,

– объясняет доктор Джузеппе Арагона.

Представьте, что вы просыпаетесь в темноте, все еще находясь в состоянии сна, и видите в зеркале теневую фигуру. На какое-то мгновение ваш разум может инстинктивно отреагировать тревогой, интерпретируя фигуру как злоумышленника, но через мгновение вы поймете, что это лишь ваше собственное отражение. Это подчеркивает присущую нашему мозгу тенденцию выявлять потенциальные угрозы, особенно ночью, когда мы наиболее уязвимы.

Неожиданные отражения могут вызвать стрессовую реакцию, что приводит к ускорению сердцебиения и затрудняет возвращение ко сну.

Хотя научных исследований, которые напрямую связывают размещение зеркал с нарушениями сна, немного, и специалисты по сну, и эксперты по дизайну интерьера сходятся во мнении, что отказ от размещения зеркала напротив кровати может помочь создать более спокойную атмосферу в спальне.

Напоследок, подчеркнем, что все же решение о размещении зеркала в спальне в конечном итоге остается за вами, владельцами недвижимости, и стоит делать так, чтобы комфортно было прежде всего вам.