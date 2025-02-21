Так, есть несколько мест, где не стоит размещать зеркало. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на framemymirror и tomsguide.

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Где не стоит вешать зеркало

Зеркала не только полезны для подготовки и проверки внешнего вида, когда вы выходите из дома, но и играют важную роль в дизайне интерьера. Они прекрасно отражают свет и освещают комнату, а также делают небольшое пространство большим, поэтому размещение зеркала в правильном месте может улучшить пространство.

Не устанавливайте зеркало напротив "беспорядка". Например, не стоит вешать зеркало на стене прямо напротив вашей стиральной, если она у вас есть, где одежда имеет тенденцию накапливаться.

По мнению экспертов фэн-шуй, зеркала прямо над кроватью (или диваном) могут нарушить спокойные, умиротворенные ощущения из-за веса, висящего над вашей головой. Однако вешать зеркало над кроватью не стоит и с точки зрения безопасности. Хотя большое зеркало может прекрасно смотреться в центре спальни над кроватью, оно создает большой риск для безопасности. Зеркала тяжелые, особенно если они в рамах и большие по размеру, а это означает, что они могут нанести значительные травмы, если упадут.

Не стоит крепить зеркало над кроватью / Фото Unsplash

Также не стоит крепить зеркало над высоким камином. Большое изысканное зеркало над камином кажется классическим вариантом дизайна, и это, безусловно, может быть хорошей идеей, если высота каминной полки оставляет достаточно места между ним и потолком.

Это потому, что зеркало используется для отражения окружающей среды и открытия пространства, но оно не может этого сделать, если размещено слишком высоко на стене. Зеркала, которые расположены над высоким камином и чуть ниже потолка, в основном будут отражать изображение потолка, что не особенно привлекательно смотреть.

Не желательно вешать зеркало напротив окна, которое пропускает очень яркий свет. Зеркала могут быть очень полезными в комнатах, где естественно мало света, поскольку они помогают отражать и распространять свет по комнате. Однако это не очень удобно, если свет, который поступает, является особенно ярким или прямым. Например, если разместить зеркало на стене, в которую каждое утро попадает восходящее солнце,, это может привести к тому, что прямой солнечный свет будет отражаться в глаза людей в комнате.

Это может показаться очевидным, но не вешайте зеркало на потолок. Во-первых, это угроза безопасности. Подобно тому, как вам не хотелось бы, чтобы зеркало было прямо над головой во время сна, вы бы не хотели, чтобы оно было подвешено над головой в течение дня.

Во-вторых, повесить зеркало на потолок это также неэффективный способ отразить свет и создать иллюзию большего пространства. Отражая комнату внизу, зеркало, скорее всего, вызовет у людей ощущение головокружения, когда они будут смотреть вверх, чем сделает комнату больше, поскольку оно только увеличит вертикальное пространство.