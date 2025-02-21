Так, є декілька місць, де не варто розміщувати дзеркало. Про це пише 24 Канал з посиланням на framemymirror та tomsguide.

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Де не варто вішати дзеркало

Дзеркала не тільки корисні для підготовки та перевірки зовнішнього вигляду, коли ви виходите з дому, але й відіграють важливу роль у дизайні інтер’єру. Вони чудово відбивають світло та освітлюють кімнату, а також роблять невеликий простір більшим, тому розміщення дзеркала в правильному місці може покращити простір.

Не встановлюйте дзеркало навпроти "безладу". Наприклад, не варто вішати дзеркало на стіні прямо навпроти вашої пральні, якщо вона у вас є, де одяг має тенденцію накопичуватися.

На думку експертів фен-шуй, дзеркала прямо над ліжком (або диваном) можуть порушити спокійні, умиротворені відчуття через вагу, що висить над вашою головою. Проте вішати дзеркало над ліжком не варто і з точки зору безпеки. Хоча велике дзеркало може чудово виглядати в центрі спальні над ліжком, воно створює великий ризик для безпеки. Дзеркала важкі, особливо якщо вони в рамах і великі за розміром, а це означає, що вони можуть завдати значних травм, якщо впадуть.

Не варто кріпити дзеркало над ліжком / Фото Unsplash

Також не варто кріпити дзеркало над високим каміном. Велике вишукане дзеркало над каміном здається класичним варіантом дизайну, і це, безумовно, може бути гарною ідеєю, якщо висота камінної полиці залишає достатньо місця між ним і стелею.

Це тому, що дзеркало використовується для відображення навколишнього середовища та відкриття простору, але воно не може цього зробити, якщо розміщене занадто високо на стіні. Дзеркала, які розташовані над високим каміном і трохи нижче стелі, здебільшого відображатимуть зображення стелі, що не особливо привабливо дивитися.

Не бажано вішати дзеркало навпроти вікна, яке пропускає дуже яскраве світло. Дзеркала можуть бути дуже корисними в кімнатах, де природно мало світла, оскільки вони допомагають відбивати та поширювати світло по кімнаті. Однак це не дуже зручно, якщо світло, яке надходить, є особливо яскравим або прямим. Наприклад, якщо розмістити дзеркало на стіні, в яку щоранку потрапляє сонце, що сходить, це може призвести до того, що пряме сонячне світло відбиватиметься в очі людей у ​​кімнаті.

Це може здатися очевидним, але не вішайте дзеркало на стелю. По-перше, це загроза безпеці. Подібно до того, як вам не хотілося б, щоб дзеркало було прямо над головою під час сну, ви б не хотіли, щоб воно було підвішане над головою протягом дня.

По-друге, повісити дзеркало на стелю це також неефективний спосіб відбити світло і створити ілюзію більшого простору. Відображаючи кімнату внизу, дзеркало, швидше за все, викличе у людей відчуття запаморочення, коли вони дивитимуться вгору, ніж зробить кімнату більшою, оскільки воно лише збільшить вертикальний простір.