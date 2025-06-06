24 Канал розповість, чому вважають, що там його ставити не слід.

Дивіться також Дизайнерка назвала річ, яка може зіпсувати комфорт в спальні

Чому не треба ставити дзеркало в спальні

У різних культурах існують певні причини переосмислити розташування дзеркала в спальні.

На думку експертів фен-шуй, дзеркала прямо над ліжком можуть порушити спокійні, умиротворені відчуття через вагу, що висить над вашою головою.

Хоча розміщення дзеркала над ліжком може вплинути на естетику спальні, важливо обдумати таке рішення з точки зору безпеки. Велике дзеркало в рамі, хоч і вражає візуально, може становити значний ризик. Вага дзеркала збільшує ймовірність серйозних травм, якщо воно зміститься і впаде.

Найбільше застережень з приводу цього стосується розміщення дзеркала навпроти ліжка.

Згідно з фен-шуй, дзеркала – це не просто декор, вони є переносниками енергії. Вважається, що коли, наприклад, дзеркало розміщене навпроти вашого ліжка, воно хаотично відбиває цю енергію по кімнаті, замість того, щоб дозволити їй заспокоїтися. Це може призвести до неспокою, безсоння або просто невизначеного відчуття тривоги.



Не бажано розміщувати дзеркало навпроти ліжка в спальні / Фото Unsplash

Експерти фен-шуй вважають, що дзеркало подвоює та відбиває енергію в кімнаті, і, як наслідок, порушує ваш внутрішній спокій (необхідний для гарного сну).

Проте, окрім цього, питання "чи ставити дзеркало в сальні?" можна розглянути з практичної точки зору.

Дехто може сказати, що турбуватися про розміщення дзеркала прямо навпроти ліжка – це забобони, або, можливо, трохи безглуздо; проте є психологічні докази того, що це може заважати вашому сну,

– пояснює доктор Джузеппе Арагона.

Уявіть, що ви прокидаєтеся в темряві, все ще перебуваючи у стані сну, і бачите в дзеркалі тіньову фігуру. На якусь мить ваш розум може інстинктивно відреагувати тривогою, інтерпретуючи фігуру як зловмисника, але за мить ви зрозумієте, що це лише ваше власне відображення. Це підкреслює властиву нашому мозку тенденцію виявляти потенційні загрози, особливо вночі, коли ми найбільш вразливі.

Несподівані відображення можуть викликати стресову реакцію, що призводить до прискорення серцебиття і ускладнює повернення до сну.

Хоча наукових досліджень, які безпосередньо пов'язують розміщення дзеркал з порушеннями сну, небагато, і фахівці зі сну, і експерти з дизайну інтер'єру сходяться на думці, що відмова від розміщення дзеркала навпроти ліжка може допомогти створити спокійнішу атмосферу в спальні.

Насамкінець, наголосимо, що все ж рішення про розміщення дзеркала в спальні в кінцевому підсумку залишається за вами, власниками нерухомості, і варто робити так, щоб комфортно було насамперед вам.