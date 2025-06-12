Для повторення цього трюку потрібні: довга карнизна штанга, яка виступає за краї маленького вікна, дві штори нейтрального кольору по боках і одна напівпрозора в центрі, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.
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Як візуально розширити віконний простір
Коли у вас вже є штанги та штори, починається "магія". Встановіть дві бічні штанги на відстані 15 – 30 сантиметрів від рами вікна з обох боків. Потім візьміть коротшу штангу і закріпіть точно по центру над самим вікном – саме сюди піде напівпрозора штора.
Після того як ви повісите легку напівпрозору штору по центру (на саме вікно), а по боках – щільні однотонні, ефект буде помітний одразу.
Бічні панелі "утримують" простір і візуально розширюють вікно.
Напівпрозора штора пом'якшує світло і робить кімнату яскравішою та затишнішою.
Наочна інструкція: дивіться відео