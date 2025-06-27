Полиці, закріплені на стіні або на підвіконні, не лише дають додатковий простір, але й роблять часто використовувані речі більш доступними, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як встановити віконні полиці

Хоча більшість людей використовують віконні полиці для розміщення кімнатних рослин, насправді вони можуть слугувати й іншим цілям. Чашки, невеликі тарілки, миски, спеції або навіть частина продуктів з комори – усе це можна розмістити на такій полиці.

Є кілька варіантів розміщення віконних полиць: над вікном, вздовж підвіконня або перед самим вікном.

Перше, що потрібно зробити – це виміряти вікно і визначити, де можна прикріпити кронштейни. Якщо з обох боків вікна є вільна стіна, полиці можна прикріпити до кронштейнів і закріпити їх на стінових стійках. Якщо з обох боків – шафи або одна зі сторін прилягає до стіни, спосіб монтажу буде іншим. У такому випадку одну сторону полиці фіксують до шафи або суміжної стіни. Якщо вікно трохи заглиблене в раму, полицю можна прикріпити й до самої рами.

Немає єдиного типу кронштейнів, які потрібно використовувати для віконних полиць. Вони можуть бути дерев'яні чи металеві, прості або декоративні. Головне – підібрати матеріали відповідно до навантаження, яке буде на полиці, і способу їх кріплення.

Приклад віконних полиць на кухні: дивіться відео

Не обов'язково обмежуватись лише однією полицею. Можна облаштувати цілу систему полиць – від підвіконня до самої стелі. Враховуйте ваші потреби в зберіганні і кількість сонячного світла, залишаючи між полицями достатньо місця.

Можна приклеїти половинки дерев'яних шкантів по краях полиці та пофарбувати її повністю, щоб надати круглого й витонченого вигляду. Дерев'яні полиці мають більше можливостей для декору, але це не єдиний варіант. Скляні полиці також популярні, особливо для рослин, і їх теж можна використовувати для зберігання. Скло є естетичним на вигляд і не перекриває світло.