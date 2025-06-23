Именно поэтому новый тренд – покраска кухонных шкафов в угольный серый – стал отличной альтернативой черному, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Угольный серый – новый фаворит кухонного дизайна

Угольный серый стремительно набирает популярность наряду с другими современными цветами, такими как сливочно-желтый или природные зеленые. Этот цвет мягче черного, но все еще выразительный, атмосферный и легко сочетается с другими материалами.

Угольный оттенок хорошо подходит ко многим современным тенденциям в кухонном дизайне, поэтому его можно легко интегрировать в интерьер.

Угольно-серая кухня / Фото The English Den

Столешницы

Выбирая угольные шкафы, стоит подумать о контрасте. Если у вас уже есть темные столешницы (гранит, черный мрамор), желательно создать визуальную паузу между ними и шкафами, чтобы пространство не было слишком мрачным на вид. Если же у вас – светлые мраморные столешницы с темными прожилками, угольные шкафы станут гармоничным и стильным дополнением.

Плитка и отделка

Здесь возможности тоже довольно широкие. Чтобы избежать избытка темного цвета, можно выбрать цветную плитку – например, в зеленых или синих оттенках. Главное – подобрать оттенок угольного с соответствующими подтонами. Или же выбрать белые плитки с узором, чтобы сделать интерьер изысканным, не добавляя новых цветов.

Пол

Можно экспериментировать, но важно, чтобы пол был или светлее, или темнее ваших угольных шкафов – это придаст пространству объема и не позволит дизайну быть плоским на вид.