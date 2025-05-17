В какие цвета лучше всего покрасить межкомнатные двери

Покрасить межкомнатные двери – замечательный способ оживить дом. Белый цвет далеко не единственный вариант.

Дизайнеры рассказали, какими оттенками декорировать межкомнатные двери в 2025 году, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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7 лучших цветов для межкомнатных дверей

Приглушенные оттенки синего

Столовая в прохладных тонах с двустворчатыми дверями, окрашенными в светло-голубой / Фото Anna Stathaki

Сине-зеленый – отличный вариант для межкомнатных дверей: добавляет цвета, но не "съедает" пространство. Carolina Gull – это сочетание серого, прохладного голубого и теплого зеленого. Зеленые нотки придают тепла, а голубые – свежести. Этот цвет меняет настроение в зависимости от того, с чем его сочетать: рядом с хаки, болотными коричневыми и теплыми нейтральными выглядит более глубоким и драматичным; с белым и естественным светом – становится легким, свежим и мягким.

Насыщенные оттенки зеленого

Ванная комната с темно-зелеными дверями / Фото Little Greene

Если ищете способ достичь эффектного целостного вида, используйте глубокие, смелые зеленые. Метод color-drenching (погружение цветом) – тренд, который вряд ли быстро исчезнет. И если вы решитесь – покрасьте не только стены, но и двери и наличники в тот же оттенок для максимального эффекта.

Mid Azure Green – роскошный, насыщенный зелено-синий бирюзовый оттенок. Он прекрасно подходит к Deep Space Blue или Dock Blue, создавая гармоничный, но контрастный образ благодаря похожим пигментам и различным подтонам.

Насыщенные коричневые

Спальня с дверью в глубоко коричневом цвете / Фото Farrow & Ball

Покраска межкомнатных дверей в глубокий коричневый придает пространству глубины и характера, которого не достичь со светлыми оттенками. Существует множество вариантов коричневого:

Affogato от Little Greene – с теплыми терракотовыми нотками;

Elderton от Graham & Brown – более нейтральный;

А Cola от Farrow & Ball – классический, насыщенный "табачный" коричневый, который не выходит из моды.

Темно-шоколадные цвета, как архивный Cola, выглядят очень элегатно. Они хорошо сочетаются со средне-синими, приглушенно-белыми и теплыми карамельными оттенками.

Яркие желтые цвета

Кухня с дверями и шкафами, окрашенными в яркий, жизнерадостный желтый / Фото Little Greene

Желтые двери – идеальный способ добавить солнечного настроения, не перегружая пространство.

Это особенно хорошо работает в:

кухнях

игровых комнатах

прихожих

прачечных

садовых комнатах

Giallo – ярко-солнечный, но не агрессивный. Это бескомпромиссный, но очень простой в использовании желтый. Как акцентный или основной цвет, он особенно эффектен в большом количестве, если покрасить и стены, и деревянные элементы одновременно. А мягкие оттенки, как Hay от Farrow & Ball, прекрасно смотрятся в классических интерьерах.

Драматические красные оттенки

Межкомнатные двери окрашены в ярко-красный цвет / Фото lucyalicehome

Палитра красного невероятно широкая: от сдержанных глиняно-красных до насыщенного почтового красного и темных бордовых оттенков.

Например:

Глубокий карминовый создает драматический, эмоциональный эффект;

Яркий киноварный – жизнерадостный и игривый;

Терракотовый красный с мягким пигментом – добавляет тепла и уюта, не перегревая пространство.

Темные земляные красные, оранжевые терракоты или розово-глиняные оттенки создают уютную, ремесленную атмосферу, однако они отлично смотрятся и в более формальных пространствах, особенно в сочетании с чисто-белыми акцентами.

Мягкий серый

Деревянные части окрашены в серый с легким голубым оттенком / Фото Alexander James

Серый как главный цвет комнаты может быть слишком мрачный и холодный на вид, однако на наличниках, дверях, плинтусах или деревянных элементах – это надежная, стильная альтернатива белым или кремовым оттенкам.

Pigeon – мягкий серый с голубым оттенком, что создает успокаивающее, элегантное пространство и хорошо работает как современно, так и в классических интерьерах.

Роскошные пурпурные

Темно-фиолетовый добавляет роскоши, с которой не сравнится ни один другой цвет / Фото Farrow & Ball

Темно-фиолетовый может сделать пространство изысканным, интимным и глубоким, особенно в глянцевом варианте на деревянных деталях – межкомнатных дверях, лестнице, книжных полках или оконных рамах.

Brinjal (название происходит от глянцевой кожуры баклажана) – отличный пример глубокого, насыщенного пурпурного цвета. Если вы любите стиль максимализм, то именно такой насыщенный пурпур придаст необходимого эффекта.