4 распространенных мифа о минималистичном декоре, которые лучше забыть

Когда речь идет о минимализме, многие представляют себе пространство, характеризующееся строгостью. Также у многих минималистичный декор ассоциируется с холодной эстетикой.

Однако существует несколько устаревших условностей, которые часто связывают именно с этим стилем дизайна интерьера. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Мифы о минималистическом декоре

Миф 1: минималистический интерьер лишен индивидуальности

Когда речь идет о "минимализме" в дизайне, часто существует ошибочное мнение, что пространство должно быть сплошь белым и бесцветным. Это не может быть дальше от правды.

Минимализм не требует отсутствия семейных реликвий и сентиментальных вещей, эти предметы можно охватить минималистическим пространством, а иногда даже выделить как центральную точку,

– говорит Ли Кирби, основатель дизайнерской студии Weatherleigh Interiors.

Миф 2: минималистичный интерьер'интерьер не вызывает ощущение уюта

Многим может быть трудно поверить, но минималистичный интерьер может показаться уютным и на самом деле теплый минималистичный тренд подтверждает эту теорию. Поэтому, создать модный образ можно с помощью использования мягких текстур и материалов, которые и создают тепло и уют в пространстве.

Один из способов создания теплой минималистичной среды – это добавление тональных текстур, таких как подушка из букле, шерстяные портьеры, бархатный диван и кашемировое одеяло в монохроматической палитре. Такие вещи позволяют пространству иметь большую глубину, не перегружая и не загромождая его.

Минималистичная идея гостиной, которая изображена на фото, включает ряд мягких текстур, таких как стулья из букле и мягкий плетеный ковер, которые вместе дарят ощущение уюта и покоя в комнате.



Минималистичный интерьер может создавать уют в доме / Фото Sarah Elliott/ Weatherleigh Interiors

Миф 3: минималистическому пространству не хватает атмосферы

У многих может закрадываться такая мысль, что минималистичным интерьерам не хватает атмосферы, но использование различных идей теплого освещения гарантирует, что комната будет привлекательной и уютной.

Отбрасывая старое и заезженное убеждение, что такому стилю интерьера не хватает тепла, специалисты говорят, что освещение "может быть жемчужиной пространства". Такая небольшая деталь действительно имеет большое влияние.

Преимущество от наличия нескольких различных типов освещения (бра, светильников подвесных светильников, встроенных, настольных и торшеров) заключается в том, что они могут освещать и улучшать пространство, тогда как приглушение света может наполнять пространство теплом.

Миф 4: минималистичное пространство надо украшать полностью белой палитрой

Хотя полностью белая комната может быть первым образом, который приходит на ум при представлении минималистического интерьера, важно понимать, что существуют различные цвета, кроме классических нейтральных, которые также могут эффективно дополнить этот стиль дизайна.

Минималистичные цветовые схемы, как правило, сбалансируют тепло и свет, и хотя они могут отдавать предпочтение более светлому спектру цветов, существует ряд оттенков, которые вы изначально можете не рассматривать.

Откажитесь от "клинического" белого оттенка, выбрав более теплые тона, которые имеют более насыщенные оттенки, но все еще связаны с общим стилем дизайна. Кроме этого, чтобы получить еще больше цветов, добавьте зеленые оттенки в свое пространство, украсив его растениями, которые оживят минималистичный интерьер.