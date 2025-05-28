Куда поставить мусорное ведро на маленькой кухне

Сложная планировка или ограниченное пространство создают трудности в определении подходящего места для повседневных вещей, в том числе для мусорного ведра. Есть 4 самых популярных места для хранения мусорного ведра на небольшой кухне.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на sampleboard.

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Где разместить на кухне мусорное ведро для мусора

Под раковиной

Этот вариант возглавляет список - и не безосновательно. Шкафчик, расположенный под раковиной, часто не используется, что делает его идеальным местом, где можно поставить мусорное ведро.

Внутри ящика шкафа или выдвижной тумбы

Современные кухни, как правило, имеют специальный ящик для мусора. Это на самом деле удобное решение, ведь все остается на своем месте, а запахи не проникают. Кроме того, это значительно освобождает место на полу.



Можно разместить мусорное ведро внутри ящика шкафчика / Фото Unsplash (Lotus Design N Print

Вися на дверце шкафа

У вас ограниченное пространство в шкафчике или ящике? Подумайте об использовании внутренней части дверцы шкафа для дополнительных решений для хранения. Вы можете установить небольшой контейнер для мусора непосредственно на дверце или выбрать модель, что крепится сверху. Такой подход является компактным и легко снимается при необходимости.

В углу

На каждой кухне есть место, которое не используется, часто это уголок, который может показаться непривлекательным. Однако это пространство можно превратить в практический элемент вашей кухни с помощью соответствующего мусорного ведра. Подумайте о треугольном контейнере, который идеально вписывается в углы.