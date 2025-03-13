Мужчина сделал стильную лампу из находки на свалке: увлекательное видео

Уметь создавать красивый декор своими руками – это очень ценный навык. Один мужчина поделился тем, как нашел на свалке советский стеклоблок и стилизовал его в своем домашнем интерьере.

Стильная лампа из мусора

Пользователь сети @serge.martynov поддерживает экологическое потребление. Именно поэтому он совсем не стесняется подбирать ценные вещи на свалках, а потом придавать им новую жизнь. Об этом сообщает 24 Канал.

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Автор видео нашел винтажный стеклоблок в небесно-голубом цвете среди строительного мусора. Он забрал его домой и начал творить.

Сначала мужчина отполировал стекло губкой с пастой, чтобы убрать царапины. Далее он измерил размер блока и начал вырезать деревянный брусок для основы будущей лампы. Автор видео хотел совместить теплый оттенок дерева и текстурное стекло.

В дерево мужчина встроил лампочку, проверил, работает ли она, а потом начал собирать все вместе. Он приклеил стеклоблок к основе, затем зашлифовал дерево и покрыл его лаком на водной основе, чтобы подчеркнуть натуральную текстуру.

Смотрите видео, как мужчина нашел стеклоблок на свалке и сделал из него стильную лампу:

Результат оказался просто потрясающий. Оригинальная лампа идеально подошла интерьеру и стала его изюминкой. Автор видео остался очень довольным тем, что теперь у него в дома есть вещь с историей.

Кстати, ранее мы рассказывали, как известный дизайнер переделал винтажную табуретку из комиссионного магазина.