Плесень, влажность или шум с улицы: на каком этаже лучше всего покупать квартиру

Выбор этажа при покупке квартиры – вопрос не только личных предпочтений, но и комфорта проживания. На первом этаже жильцы часто сталкиваются с повышенной влажностью и плесенью, на верхних – рискуют перегреваться летом.

Дизайнер интерьеров Ольга Волконская проанализировала, на каком этаже лучше всего жить для здоровья и безопасности. Об этом сообщает 24 Канал.

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На каком этаже лучше всего жить

Квартиры на первом этаже обычно страдают из-за повышенной влажности. Она, свою очередь, провоцирует черную плесень, что опасна для здоровья людей. Кроме того, в таком влажном пространстве сложно высушить одежду. Еще один нюанс – это более частый грабеж и заглядывание в окна. Дизайнер советует ставить решетки для безопасности.

Для владельцев квартир на втором этаже существует риск, что под ними откроют магазин или кафе. В некоторых случаях это может привести к антисанитарии, появления тараканов или крыс. Все зависит от добросовестности соседей снизу.

Жители квартир, расположенных на первом – четвертом этажах страдают от шума с улицы, пыли и выхлопных газов.

По словам Волконской, жить выше седьмого этажа также не рекомендуют. Мол, там ослабляется геомагнитное поле, которое необходимо для нормального функционирования человеческого организма. Это сказывается на иммунитете и сердечно-сосудистой системе.

Квартиры на последнем этаже могут страдать от протекания крыши, что приводит к появлению плесени. Также возможен шум двигателя лифта и вентиляции.

Больше не будем тянуть интригу и ответим на вопрос, какой же этаж самый лучший для здоровья. И это – 5 – 6. Если есть возможность, покупайте квартиру именно на таких этажах.