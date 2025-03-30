Дизайнеры рассказали, от каких деталей кухонных шкафов стоит избавиться, чтобы кухня приобрела более современный вид, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Какие элементы на кухне стоит срочно изменить

Дверцы шкафов с частичным наложением

Кухонные шкафы с частичным наложением дверей (когда дверцы закрывают часть рамы, но оставляют видимый зазор между ними) – это очевидный признак устаревшей кухни. Такие модели вышли из моды десятилетия назад.

Сейчас популярны врезные дверцы (когда дверцы расположены вровень с рамой и встроены в нее), или дверцы с полным наложением (когда они полностью покрывают раму).

Выбирайте кухонные шкафы с врезными дверцами или дверью с полной накладкой / Фото Bethany Adams Interiors

Глянцевое покрытие

Хотя глянец в свое время был популярным, сегодня он быстро теряет привлекательность.

Слишком блестящие фасады могут иметь резкий и непрактичный вид, ведь они подчеркивают каждый отпечаток пальцев и пятно. Более универсальная альтернатива – матовое или сатиновое покрытие, которое позволяет природным материалам и текстурам играть главную роль.

В этой кухне использовано матовое покрытие серого оттенка, что имеет элегантный, классический и гораздо более практичный вид, чем глянцевый вариант / Фото Lauren Gilberthorpe Interiors

Арочные фасады

Некоторые декоративные элементы на фасадах могут сразу сделать кухню устаревшей. Одним из таких являются арочные фасады шкафов, популярные в 1970-х и 1980-х годах.

Декоративные фасады с арочными вырезами напоминают о сельских кухнях прошлых десятилетий. Прекрасной альтерантивой является современная версия шкафов в стиле шейкер с минималистичными рамами.

Выбирайте для кухни шкафы в стиле шейкер / Фото Ledbury Studio

Имитация фактурной краски

Создание текстуры на кухне – отличный способ добавить визуального интереса. Но некоторые методы, в частности имитация фактурной краски, вышли из моды.

Еще один устаревший прием – дверцы с краской, нанесенной в технике "стиплинга" или с эффектом потертости. Лучше выбрать гладко окрашенные дверцы – они сохранят очарование ручной покраски, но без лишней фактуры.

Отдайте предпочтение гладко окрашенным шкафам / Фото Ledbury Studio