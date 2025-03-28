Расчистка кухни направлена на создание функционального, свободного от беспорядка пространства. Впрочем, есть предметы, которые люди часто выбрасывают в спешке и впоследствии жалеют об этом. Профессиональные организаторы назвали 6 вещей, которые стоит оставить на кухне, передает 24 Канал с ссылкой на Ideal Home.

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Какие вещи не надо выбрасывать во время уборки на кухне

Необходимые кухонные предметы на кухне

Жизнь с меньшим количеством вещей может создавать ощущение покоя, но если избавиться от слишком многих кухонных предметов, будет сложно комфортно готовить. Чрезмерное очистка кухни может усложнить процесс приготовления пищи. Острый нож, качественная разделочная доска и прочная сковорода могут казаться обычными вещами, но они являются основой готовки. Цель уборки - не усложнить себе жизнь, а наоборот, сделать ее проще.

Вещи с сентиментальной ценностью

Сентиментальные вещи могут быть любыми - даже теми, что раскиданы на кухне. То, что для одного человека не имеет значения, для другого может быть очень важным.

Если предмет имеет для вас особое значение и у вас есть место для его хранения, подумайте дважды, прежде чем его выбрасывать, даже если вы им не пользуетесь. Рецепт, написанный от руки и переданный по наследству, или старая деревянная ложка вашей бабушки могут иметь сильную эмоциональную связь и часто являются незаменимыми,

– объясняет Кейт Галбелли, профессиональный организатор.

Качественные контейнеры для хранения

Крышки от контейнеров для еды часто теряются, и это неизбежно. Из-за этого может возникнуть желание избавиться от всех контейнеров, которые остались без пары, но профессиональные организаторы советуют не спешить выбрасывать качественные емкости.

Поврежденные или низкокачественные контейнеры можно отдать или утилизировать, но качественные емкости стоит сохранить.

Не выбрасывайте качественные контейнеры для хранения / Фото Future / Paul Massey

Кухонные принадлежности для особых случаев

Рождественская посуда или праздничный сервиз ко Дню святого Валентина могут использоваться лишь несколько раз в год, но если они приносят радость, не стоит спешить их выбрасывать. Например, хрустальные бокалы или наборы для фондю могут казаться непрактичными для ежедневного использования. Впрочем, часто многие люди жалеют, что избавились от их, когда нужно устроить вечеринку или праздничный обед.

Запасные части для приборов

Может показаться, что лучшая идея - избавиться от запасных частей для приборов, которыми редко пользуемся. Однако если приборы являются старыми моделями или имеют детали, которые трудно и дорого заменить, можно быстро пожалеть о принятом решении.

Такие вещи, как насадки для миксера, фильтры для кофеварки или клипсы для полок в холодильнике могут казаться ненужными, пока не понадобятся. Заменить их может быть дорого или невозможно, если модель была снята с производства. Вместо того, чтобы выбрасывать их, эксперты советуют хранить все запасные аксессуары для приборов в контейнере с этикеткой.

Чрезвычайные запасы

Если избавиться от всех своих кухонных свечей и фонариков для чрезвычайных ситуаций, именно тогда может случиться отключение электроэнергии. Всегда разумно хранить запас таких предметов в центральном месте в доме, например, в угловом шкафу на кухне или в кладовке, поэтому перед тем, как избавиться от большинства или всех этих предметов, остановитесь и подумайте, что стоит сохранить или переместить.