Всего несколько проверенных экспертами методов ароматизации помогут устранить эти запахи навсегда, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Смотрите также Эксперты назвали точную дату, когда нужно начинать весеннюю уборку

Как избавиться от неприятного запаха в ванной

Прежде всего, стоит прочистить сливные стоки, в которых со временем накапливаются остатки мыла, волос и грязь. Чтобы решить эту проблему, залейте средство для прочистки труб, оставьте его на указанное время, а затем смойте горячей водой. Альтернативой может быть смесь соды и уксуса. Натуральные средства требуют больше времени, чем агрессивная химия, но они также эффективны. Регулярная чистка – один из секретов свежести в ванной, поэтому повторяйте эту процедуру ежемесячно.

Источником неприятного запаха часто может быть мусорка. Эксперты говорят, что часто не достаточно просто каждый раз менять мусорный пакет, нужно регулярно мыть само мусорное ведро для мусора, обрабатывать его дезинфицирующим средством.

Не менее важным является регулярная очистка унитаза – включая чашу, сиденья, бачок и прилегающие участки – чтобы устранить скрытые загрязнения. Унитазы накапливают бактерии, плесень и остатки мочи, поэтому их следует очищать в первую очередь, если вы хотите избавиться от неприятных запахов в ванной навсегда.

Пол в ванной накапливает влагу и бактерии. Его тоже нужно регулярно мыть. Эксперты советуют смешать около 7,5 литра горячей воды, полтора стакана уксуса и 2 столовые ложки жидкости для мытья посуды. Протрите пол шваброй, а для углов и стойких пятен используйте щетку.

Проветривание ванной комнаты поможет избавиться от неприятных запахов, снизить уровень влажности и предотвратить образование плесени и грибка. Правильная вентиляция является ключом к тому, чтобы запахи не задерживались. Если в вашей ванной нет вытяжного вентилятора, используйте метод шокового проветривания – откройте окно на пять минут после пользования ванной. Также стоит инвестировать в осушитель воздуха, чтобы уменьшить влажность и сохранить свежесть воздуха. Для максимального эффекта держите двери ванной комнаты закрытыми во время работы осушителя.

Запахи плесени легко приживаются на полотенцах. После каждых двух использований стирайте полотенца и регулярно очищайте коврики для ванной.

Тщательно очищайте душ / Фото Mark Bolton

Также стоит предотвращать образование плесени в душе. Поэтому регулярно чистите плитку и швы, а также душевые шторы, используя средство против плесени, и поддерживайте эту зону сухой, используя скиммер после каждого использования. Это поможет минимизировать накопление минеральных отложений.

Продукты, которые поглощают запахи которые поглощают запахи, такие как сода, лимон, уксус и активированный уголь, могут помочь нейтрализовать неприятные запахи: