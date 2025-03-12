Усього кілька перевірених експертами методів ароматизації допоможуть усунути ці запахи назавжди, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Як позбутися неприємного запаху у ванній

Передусім, варто прочистити зливні стоки, у яких з часом накопичуються залишки мила, волосся та бруд. Щоб вирішити цю проблему, залийте засіб для прочищення труб, залиште його на вказаний час, а потім змийте гарячою водою. Альтернативою може бути суміш соди та оцту. Натуральні засоби потребують більше часу, ніж агресивна хімія, але вони також ефективні. Регулярне чищення – один із секретів свіжості у ванній, тому повторюйте цю процедуру щомісяця.

Джерелом неприємного запаху часто може бути смітник. Експерти кажуть, що часто не достатньо просто щоразу змінювати сміттєвий пакет, потрібно регулярно мити саме відро для сміття, обробляти його дезінфікуючим засобом.

Не менш важливим є регулярне очищення унітазу – включаючи чашу, сидіння, бачок та прилеглі ділянки – щоб усунути приховані забруднення. Унітази накопичують бактерії, плісняву та залишки сечі, тому їх слід очищати в першу чергу, якщо ви хочете позбутися неприємних запахів у ванній назавжди.

Підлога у ванній накопичує вологу та бактерії. Її теж потрібно регулярно мити. Експерти радять змішати близько 7,5 літра гарячої води, півтори склянки оцту та 2 столові ложки рідини для миття посуду. Протріть підлогу шваброю, а для кутів і стійких плям використовуйте щітку.

Провітрювання ванної кімнати допоможе позбутися неприємних запахів, знизити рівень вологості та запобігти утворенню плісняви та грибка. Правильна вентиляція є ключем до того, щоб запахи не затримувалися. Якщо у вашій ванній немає витяжного вентилятора, використовуйте метод шокового провітрювання – відкрийте вікно на п'ять хвилин після користування ванною. Також варто інвестувати в осушувач повітря, щоб зменшити вологість і зберегти свіжість повітря. Для максимального ефекту тримайте двері ванної кімнати закритими під час роботи осушувача.

Запахи плісняви легко приживаються на рушниках. Після кожних двох використань періть рушники та регулярно очищуйте килимки для ванної.

Ретельно очищайте душ / Фото Mark Bolton

Також варто запобігати утворенню плісняви у душі. Тому регулярно чистіть плитку та шви, а також душові штори, використовуючи засіб проти плісняви, і підтримуйте цю зону сухою, використовуючи скіммер після кожного використання. Це допоможе мінімізувати накопичення мінеральних відкладень.

Продукти, які поглинають запахи, такі як сода, лимон, оцет і активоване вугілля, можуть допомогти нейтралізувати неприємні запахи: