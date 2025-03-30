Дизайнери розповіли, від яких деталей кухонних шаф варто позбутися, аби кухня набула сучаснішого вигляду, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Які елементи на кухні варто терміново змінити

Дверцята шаф із частковим накладенням

Кухонні шафи з частковим накладенням дверцят (коли дверцята закривають частину рами, але залишають видимий зазор між ними) – це очевидна ознака застарілої кухні. Такі моделі вийшли з моди десятиліття тому.

Наразі популярними є врізні дверцята (коли дверцята розташовані врівень із рамою та вбудовані в неї), або дверцята з повним накладенням (коли вони повністю покривають раму).

Обирайте кухонні шафи з врізними дверцятами або дверима з повною накладкою / Фото Bethany Adams Interiors

Глянцеве покриття

Хоча глянець свого часу був популярним, сьогодні він швидко втрачає привабливість.

Надто блискучі фасади можуть мати різкий і непрактичний вигляд, адже вони підкреслюють кожен відбиток пальців та пляму. Більш універсальна альтернатива – матове або сатинове покриття, яке дозволяє природним матеріалам і текстурам відігравати головну роль.

У цій кухні використано матове покриття сірого відтінку, що має елегантний, класичний та набагато практичніший вигляд, ніж глянцевий варіант / Фото Lauren Gilberthorpe Interiors

Арочні фасади

Деякі декоративні елементи на фасадах можуть одразу зробити кухню застарілою. Одним із таких є арочні фасади шаф, популярні в 1970-х і 1980-х роках.

Декоративні фасади з арочними вирізами нагадують про сільські кухні минулих десятиліть. Чудовою альтерантивою є сучасна версія шаф у стилі шейкер із мінімалістичними рамами.

Обирайте для кухні шафи у стилі шейкер / Фото Ledbury Studio

Імітація фактурної фарби

Створення текстури на кухні – чудовий спосіб додати візуального інтересу. Але деякі методи, зокрема імітація фактурної фарби, вийшли з моди.

Ще один застарілий прийом – дверцята з фарбою, нанесеною в техніці "стиплінгу" або з ефектом потертості. Краще вибрати гладко пофарбовані дверцята – вони збережуть чарівність ручного фарбування, але без зайвої фактури.

Надайте перевагу гладко пофарбованим шафам / Фото Ledbury Studio