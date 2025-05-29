Стильно, но непрактично: 4 дизайнерских решения, которых стоит избегать

Существует множество стильных дизайнерских решений для интерьера, но не все из них являются практичными. Важно тщательно взвесить все соответствующие нюансы, прежде чем внедрять любой из этих дизайнов в свой интерьер.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @blink.design.

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Непрактичные решения в интерьере

Глянцевая кухня. Она требует постоянного ухода за поверхностью, поскольку на ней легко заметны капли воды, отпечатки пальцев и частицы пыли.



Глянцевые фасады на кухне не очень практичное решение / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Черная сантехника. Черная сантехника сейчас является популярным дизайнерским решением, однако важно отметить, что она может быть достаточно капризной в уходе. Вода, мыло и т.д. могут почти сразу оставить заметные пятна. Такая сантехника имеет дорогой вид, но пока не начнете использовать моющие средства.

Подсветка теневого плинтуса по всей квартире. Это является не дешевым решением и однозначно стильным. Однако, возможно, оно не полностью продуманное, поскольку такая подсветка, может четко показывать пыль, что есть на полу.

Белые диваны. Белые диваны могут создать впечатляющую эстетику в жилом пространстве. Однако со временем они могут потребовать значительного ухода.