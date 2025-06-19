Дизайнеры назвали, какие обои им никогда не надоедают

Выбирая обои для своего дома, домовладельцы могут потратить немало времени, ведь, учитывая количество вариантов, выбрать тот, который больше всего будет по душе, и который подойдет к самой комнате, довольно трудно. Дизайнеры рассказали о 3 классических вариантах обоев, которые им никогда не надоедают.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Какие типы обоев назвали дизайнеры

Оценивая различные варианты обоев для конкретного помещение, важно отдать предпочтение вневременному дизайну – такому, который будет оставаться привлекательным и интересным в течение многих лет.

Нежные цветочные узоры

Выбор обоев может быть достаточно сложной задачей, но один из дизайнеров интерьера рассказал, что ему нравятся мелкие принты в сдержанных цветах.

Эти дизайны придают помещению изящной глубины, предлагая уникальное тепло и текстуру. Сочетание взаимодополняющих цветов на обоях способствуют созданию целостной общей эстетики в пространстве.

Геометрические принты

Джен Бьенвеню, дизайнер интерьеров из Кентукки, выступает за использование мелких принтов в дизайне, отдавая особое предпочтение более абстрактным узорам. Она говорит, что когда рассматривает дизайн, размышляет над органичностью представленных форм. Вызывают ли они ассоциации с морем, с небом и тому подобное.



Дизайнерам нравятся мелкомасштабные геометрические принты / Фото Rett Peek, Rett Peek Photography

Классические полоски

Эксперт Фиона Дюк выражает свой энтузиазм по использованию полосок в декоре комнаты. Она отмечает, что это хороший дизайн, воплощающий смелую эстетику, но при этом легко интегрируется с различными стилями интерьера. Его адаптивность и вневременная привлекательность делают его универсальным выбором для любого пространства.