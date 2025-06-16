Здесь решение может быть довольно простым, ведь нужно понимать, как правильно группировать свой декор. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Better Homes and Gardens.

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Правило трех в домашнем декоре

Число 3 часто считается "магическим" числом в домашнем декоре, что побуждает дизайнеров использовать "правило трех" как руководящую основу для стилизации различных элементов. Это поможет создать идеально продуманные пространства.

Организация элементов в группы по три усиливает визуальную привлекательность и способствует созданию сбалансированной композиции.



Дизайнеры часто используют "правило трех" для стилизации дома / Фото Unsplash (Spacejoy)

Предметы любого вида выглядят лучше, когда используются группами по три,

– заявляет Кристин Марино, дизайнер интерьеров и основательница Kozy Kasa.

По мнению эксперта, "нечетное число – это принцип, которого должны придерживаться все дизайнеры".

В общем, это правило может быть эффективно применимо к различным элементам дизайна, включая цвет, узор, текстуру, а также расположение и организацию мебели и декора.