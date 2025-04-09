Распространенная ошибка у большинства: что не стоит забывать при организации пространства в ванной комнате

Ванная комната является важным местом, где мы начинаем и завершаем наш день. Хорошо продуманный и функциональный интерьер ванной комнаты существенно влияет на уют в этом пространстве.

Поэтому важно его сделать комфортным и для уборки. Дизайнер интерьера Анна Бойко в своем тиктоке рассказала, какую вещь, лучше не забывать при организации пространства в ванной комнате, пишет 24 Канал.

Смотрите также Ошибаются все: что делают не так, обновляя умывальник в ванной комнате

Что надо учесть при организации пространства в ванной комнате

Дизайнер рассказала о распространенном кейсе, когда возле ванной или душевой кабины размещается тумба с умывальником.

Обязательно надо делать зазор между ванной и вашей тумбой или между душевой кабиной и тумбой, для того чтобы потом было удобно убирать там пыль или капли воды, которые туда стекают

– объяснила эксперт.

Дизайнер объясняет, что туда должна поместиться рука и без помех убрать, например, грязь, которая там мог собраться.



Следует оставить зазор между умывальником и душевой кабиной или ванной / Фото Unsplash

Специалист советует, когда вы формируете пространство в ванной комнате обязательно следует предусмотреть не только эстетический вид, а еще также, чтобы это было удобно в уборке.

Лучше оставлять зазор от 6-7 до 10 сантиметров, если ваша площадь позволяет это, для комфорта уборки.

Эксперт также рассказала об исключениях в этой ситуации. Так, исключением может быть, когда у вас тумба подвесная, то есть она не стоит на полу, тогда у вас будет пространство под тумбой, чтобы подлезть в неудобный угол и иметь возможность его убрать.