Это визуально уменьшает пространство дома: 4 ошибки в декорировании

Многие люди допускают ошибки в декорировании, которые визуально уменьшают пространство. Есть как минимум 4 распространенные ошибки в оформлении интерьера, из-за которых ваш дом может казаться меньше.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на southernliving.

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Из-за каких ошибок в декорировании дом может выглядеть меньше?

Темные цвета в маленьких помещениях. Если ваша комната небольшая, лучше избегать темных оттенков на стенах. Вместо этого следует выбирать светлые или яркие цвета, которые добавляют пространству легкости. Для акцентов можно использовать декоративные подушки, коврики или свежие цветы, чтобы добавить цветных ноток без перегрузки пространства.

Громоздкая мебель. Чтобы сохранить ощущение пространства, откажитесь от массивной мебели в пользу более аккуратных моделей мебели с чистыми линиями. Выбирайте компактные предметы, которые не загромождают обзор и позволяют свободно воспринимать пространство комнаты.



Не стоит размещать в доме слишком громоздкую мебель / Фото Unsplash (фото иллюстративное)

Беспорядок. Хаос – один из основных "врагов" просторного интерьера. Куча мелких предметов или разбросанных вещей, создают ощущение тесноты. Стоит организовать пространство, определив место для каждой вещи, чтобы поддерживать порядок и избежать загромождения.

Неправильное размещение штор. Правильно подвешенные шторы могут значительно улучшить восприятие пространства. Вместо того, чтобы вешать их непосредственно над окном, разместите карниз примерно на середине между верхней рамой окна и потолком. Это визуально удлинит стены и сделает потолок выше, добавляя комнате пространства.