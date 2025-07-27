Про це пише 24 Канал з посиланням на southernliving.

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Через які помилки в декоруванні оселя може виглядати меншою?

Темні кольори в маленьких приміщеннях. Якщо ваша кімната невелика, краще уникати темних відтінків на стінах. Натомість слід обирати світлі або яскраві кольори, які додають простору легкості. Для акцентів можна використати декоративні подушки, килимки чи свіжі квіти, щоб додати кольорових ноток без перевантаження простору.

Громіздкі меблі. Щоб зберегти відчуття простору, відмовтеся від масивних меблів на користь більш акуратних моделей меблів із чистими лініями. Обирайте компактні предмети, які не захаращують огляд і дозволяють вільно сприймати простір кімнати.



Не варто розміщувати в оселі надто громіздкі меблі / Фото Unsplash (фото ілюстративне)

Безлад. Хаос – один з основних "ворогів" просторого інтер'єру. Купа дрібних предметів чи розкиданих речей, створюють відчуття тісноти. Варто організувати простір, визначивши місце для кожної речі, щоб підтримувати порядок і уникнути захаращення.

Неправильне розміщення штор. Правильно підвішені штори можуть значно покращити сприйняття простору. Замість того, щоб вішати їх безпосередньо над вікном, розмістіть карниз приблизно на середині між верхньою рамою вікна та стелею. Це візуально подовжить стіни й зробить стелю вищою, додаючи кімнаті простору.