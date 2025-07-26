Про це пише 24 Канал з посиланням на martha stewart.

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Що робить спальню безладною?

Незастелене ліжко

Експерти одностайні: застелене ліжко задає тон усьому простору. Регулярне прання постільної білизни також важливе для підтримання свіжості. Коли краще застилати ліжко? Робіть це одразу після пробудження, радять фахівці. Ця проста дія миттєво робить спальню охайнішою та затишнішою.



Застелене ліжко створює охайніший вигляд в спальні / Фото Unsplash

Безлад у шафах

Навіть якщо вміст шафи прихований від очей, безлад там може впливати на загальний вигляд спальні. Неохайно складений одяг або переповнені полиці ускладнюють вибір вбрання та створюють відчуття хаосу. Приділіть час, щоб акуратно скласти речі та організувати простір, рекомендують організатори. Позбавтеся від одягу, який не носите, щоб звільнити місце та полегшити щоденні збори.

Захаращені поверхні

Комоди, тумбочки та столи в спальні часто стають "магнітом" для різноманітних дрібниць. Розчищення цих поверхонь не лише покращує вигляд кімнати, але й створює відчуття простору. Якщо ви віддаєте перевагу мінімалізму, залиште поверхні порожніми для більш спокійної атмосфери.

Брудні вікна та дзеркала

Природне світло – справжній скарб для спальні, але брудні вікна чи дзеркала можуть зіпсувати весь ефект. Регулярне миття цих поверхонь – простий спосіб повернути спальні свіжість і світло.

Брудна підлога

Підлога, захаращена речами або вкрита пилом, робить спальню менш затишною, особливо в невеликих приміщеннях. Приберіть усі предмети з підлоги та поверніть їх на місце, радять фахівці. Далі пропилососьте, якщо у вашій кімнаті килим та зробіть вологе прибирання.