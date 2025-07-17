Имение звезды "Унесенные ветром" продают за 42 миллиона долларов: фото изнутри

Особняк имеет площадь более 1200 квадратных метров и расположен в Беверли-Хиллз. Резиденция в стиле французского возрождения когда-то была домом для Энн Разерфорд - актрисы, которая снималась в серии фильмов об Энди Харди в 1930–40-х годах вместе с Микки Руни и сыграла сестру Скарлетт О'Хара в фильме "Унесенные ветром".

Дом был спроектирован известным архитектором Полом Уильямсом и завершен в 1938 году. Изначально он был построен для мэра Беверли-Хиллз и застройщика Эдварда Пола Денцеля. Точная дата, когда Разерфорд и ее муж Уильям Дозье переехали сюда, неизвестна, но в поместье они проводили многочисленные свадьбы, из-за чего дом получил прозвище "Часовня Гринвей", передает 24 Канал со ссылкой на Mansion Global.

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Какой внутри особняк звезды "Унесенные ветром"?

Последний раз недвижимость была продана в 2018 году за 27,625 миллиона долларов.

Гостей в доме встречает вестибюль с паркетом в елочку и элегантной лестницей. Прямо за входом – формальная столовая столовая с панорамными окнами, выходящими на участок. В доме также есть просторная гостиная, библиотека и бильярдная с деревянными панелями, украшенными в стиле ар-деко по мотивам дизайнера Эмиля-Жака Рюльмана.

Поместье внутри / Фото Nils Timm for Sotheby's International Realty

На первом этаже также расположен бар с деревянной отделкой и утренняя комната с оригинальным камином и обоями XVIII века. Кухня из мрамора имеет клетчатый пол в черно-белых тонах, две мойки, две духовки и обеденную зону с окнами.

На втором этаже – главный люкс с двумя мраморными ванными комнатами: одна – с деревянными вставками, другая – в белом и черном камне, с ванной у окна с видом на верхушки деревьев. Есть также две гардеробные, лаунж-зона с видом на ухоженный сад, кабинет, семейная комната и еще четыре спальни с отдельными ванными.

Поместье расположено на участке площадью более пивакра, окружен зрелыми деревьями и растениями. На территории есть овальный бассейн с водопадами, деревянным настилом, а также домик у бассейна с крытым баром и спа-зоной.