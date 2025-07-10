Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Какой диван выбрала Холли Берри

Холли Берри выбрала белый диван как центральный элемент своей шикарной калифорнийской калифорнийской гостиной, где стены окрашены в похожий оттенок.

Конечно, всегда интересно наблюдать за новыми тенденциями в дизайне диванов. В этом году значительное внимание привлекли такие оттенки, как палево-оранжевый и фисташково-зеленый. Однако сдержанная элегантность дивана Холли Берри служит напоминанием о том, что определенные цвета неподвластны времени.

Каждая деталь ее белой гостиной является примером универсальности и стиля. Хотя концепция "тихой роскоши" не является чем-то новым, жилое пространство актрисы является ярким примером этой эстетики.

Дизайнеры отмечают, что люди выбирают белый цвет из-за его неизменной элегантности, которая обеспечивает идеальную основу для более ярких элементов в доме. По словам дизайнеров, нейтральный фон позволяет произведениям искусства, декоративным подушкам или яркому стулу создать выразительный образ, не требуя полного ремонта комнаты.