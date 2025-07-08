Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Диван в гостиной Зои Дешанель

Зеленый – это цвет, который продолжает оказывать значительное влияние на дизайн интерьера. За последние несколько лет он приобрел популярность как яркий выбор для различных помещений, от кухонь до спален, и нет никаких признаков того, что его популярность уменьшится.

Ярким примером является гостиная Зои Дешанель, где ее темно-зеленый диван служит одновременно и фокусной точкой, и разительным контрастом на фоне окрашенных в белый цвет стен, украшенных картиной в золотой раме.

Сочетание металлических оттенков с насыщенным, ярким зеленым создает атмосферу роскоши. Эксперты отрасли дизайна определили, что декорирование зеленым – это лучший выбор цвета года.

К слову, звезда культового сериала "Друзья" Кортни Кокс разместила в доме диван, который также является воплощением вневременного дизайна.