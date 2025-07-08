Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Диван у вітальні Зої Дешанель

Зелений – це колір, який продовжує справляти значний вплив на дизайн інтер'єру. За останні кілька років він набув популярності як яскравий вибір для різних приміщень, від кухонь до спалень, і немає жодних ознак того, що його популярність зменшиться.

Яскравим прикладом є вітальня Зої Дешанель, де її темно-зелений диван слугує водночас і фокусною точкою, і разючим контрастом на тлі пофарбованих у білий колір стін, прикрашених картиною в золотій рамі.

Поєднання металевих відтінків з насиченим, яскравим зеленим створює атмосферу розкоші. Експерти галузі дизайну визначили, що декорування зеленим – це найкращий вибір кольору року.

До слова, зірка культового серіалу "Друзі" Кортні Кокс розмістила в оселі диван, який також є втіленням позачасового дизайну.