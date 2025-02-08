Как разгрузить кухонные полки и не обделить вниманием любимые чашки: хитрый трюк с TikTok

Полки забиты декоративными, сервизными и подарочными чашками – это значительная неприятность, которую однако можно исправить. Пользовательница TikTok показала, как освободить пространство в кухонных шкафах, и одновременно выставить напоказ каждую из кружок, которая имеет свою историю.

Для создании проекта вам потребуются несколько деревянных досок, кронштейны, шурупы, краска, дрель и рулетка, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как построить и оформить органайзер для чашек

Создать настенный органайзер для чашек своими руками легче, чем вы думаете, и начинается это с выбора качественного дерева для основы.

Обратите внимание! Важно убедиться, что органайзер надежно закреплен, особенно если он будет использоваться для хранения хрупких предметов. Поэтому для создания проекта следует выбирать дерево достаточной толщины и прочности. Лучшие варианты – сосна, дуб или березовая фанера.

Начните с измерения пространства, где вы планируете разместить органайзер. Затем определите, какой размер и форму должна иметь ваша рама. Для классического прямоугольника вам понадобится две доски для горизонтальных сторон и две для вертикальных. Если вы хотите сделать высокий вертикальный органайзер, вертикальные стороны должны быть длиннее в пропорции к верхней и нижней части. Если вы хотите органайзер в виде шестиугольника, нужно шесть равных кусков дерева, каждый конец которого обрезается под углом 30 градусов для идеальной посадки. Затем соберите раму, нанеся деревянный клей на стыки и закрепив их с помощью шурупов длиной от 2, 5 до 5 сантиметров и пневматического степлера, используя гвозди длиной не менее 3,81 сантиметра.

После того как рама будет готова, разделите ее на секции для создания отделений, которые подойдут для ваших чашек. Это можно сделать разными способами, зависимости от выбранной рамы и того, сколько отделений вы хотите. Можно добавить длинные вертикальные или горизонтальные полки внутри рамы, а затем разделить их меньшими деревянными планками, вырезанными из одной из ваших досок.

Обработайте дерево наждачной бумагой для достижения гладких краев перед тем, как покрасить или окрасить его под ваш интерьер.

Важно! Проверьте, что каждая полка достаточно широкая и глубокая, чтобы комфортно вместить ваши чашки. Поместите те изразцы, которые вы используете чаще всего, на уровень руки, а декоративные или менее используемые - на более высокие полки.

Как построить настенную полку для чашек: смотрите видео