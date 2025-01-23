Остаются ли открытые кухонные полки все еще модными: к какому выводу пришли дизайнеры

Открытые полки действительно могут иметь эстетически привлекательный вид. В последнее время наблюдалась тенденция к установке открытых полок на кухнях, которые хозяева использовали для демонстрации элегантных тарелок, стеклянной посуды и других предметов.

Однако, похоже, эта тенденция меняется и открытые полки начинают терять свою популярность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Почему открытые полки были так популярны

В последнее время открытые полки были довольно популярными, особенно в дизайне кухонь.

"Они могут быть рентабельным решением для хранения по сравнению с индивидуальными шкафами. Они также могут быть более компактным для неудобных мест или углов, и они менее навязчивы, чем большой шкаф, поэтому могут сделать пространство больше", – говорит специалист Ханна Голдберг.

Еще один специалист отметил, что это предлагает освежающую альтернативу громоздким, огромным шкафам, давая домовладельцам возможность продемонстрировать свои аксессуары и коллекции, а не прятать их.

Почему открытые полки теряют свою привлекательность

Сегодня открытые полки вышли из моды, особенно на кухне. Часть их упадка можно объяснить изменениями в планировке домов, которые отходят от открытой концепции в сторону "разбитых" пространств.

Люди меньше интересуются домами открытой планировки и возвращаются к более традиционной планировке. Те же изменения происходят с полками, поскольку владельцы домов отходят от полностью открытых хранилищ и вместо этого используют более классические решения для хранения, хотя и в современном стиле,

– указал дизайнер интерьера Меган Джей.

Кроме этого, модная эстетика также способствовала появлению открытых стеллажей. Самым актуальным был скандинавский стиль.

"Это был безопасный способ добавить больше личных вещей и стиля в ваш интерьер. Однако в 2025 году люди стали бесстрашнее относиться к интерьеру, поэтому пространство говорит само за себя – ему не нужно столько "вещей", чтобы рассказать историю", – говорят специалисты.



Многие хозяева выбирали открытые кухонные полки / Фото Unsplash (charlesdeluvio)

Недостатки открытых полок

Важно признать, что демонстрация посуды и приборов на открытом пространстве может иметь свои недостатки.

Многие люди живут с множеством вещей, которые они предпочли бы оставить за закрытыми дверями, говорит Джессика Дэвис, основатель и руководитель Atelier Davis. Поэтому, как она отмечает, это может быть сложно, если вы не умеете прекрасно оформлять полки или не имеете хорошей посуды.

Также открытые полки требуют постоянного внимания. Они лучше всего подходят для демонстрации предметов, которые часто используются и легкодоступны, потому что иначе они накапливают пыль.

Какая же есть альтернатива? Конечно, хранилище все еще является необходимостью на любой кухне. Специалисты рекомендуют шкафы со стеклянными фасадами, которые сохраняют "воздушный" вид открытых полок, придавая сдержанный вид и тонко скрывая содержимое внутри.

Однако, если вы действительно восхищаетесь внешним видом открытых полок, то может быть лучшей идеей установить их в другой, более приватной комнате в доме, например спальня или медиакомната. Многие дизайнеры до сих пор используют их, но помните, что для того, чтобы они действительно "сияли", нужна дополнительная стилизация.