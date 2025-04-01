Назван узор паркетного пола, от которого следует отказаться в 2025 году

Паркетный пол является идеальным выбором для дома. Он долговечен, звукоизоляционный, прост в уборке и доступен в широкой палитре цветов. Впрочем, перед тем, как выбирать новое покрытие для пола, стоит обратить внимание на то, что один узор паркета больше не модный. Речь идет об узких досках.

Узкие деревянные доски были очень популярны в домах, возведенных в начале 1900-х годов, и оставались востребованными вплоть до 1960-х. В среднем паркетный пол служит от 25 до 50 лет, а некоторые варианты могут выдержать и до 100 лет. Это означает, что многие полы с этим узким форматом уже нуждаются в замене, чтобы соответствовать современным дизайнерским предпочтениям, передает 24 Канал со ссылкой на House and digest.

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Что сейчас в тренде

Вместо узких деревянных досок, стоит выбрать широкие. Их ширина колеблется от 15 до 30 сантиметров, и они создают визуально более открытый, просторный и современный вид, чем узкие планки. Кроме того, широкие доски имеют меньше швов, что способствует гармоничному восприятию пространства.

Еще один способ сделать пол современным – поэкспериментировать с геометрическими узорами, особенно в больших комнатах. Узор "елочка" создает эффект сплошных зигзагов, а "плетенка" тоже имеет зигзагообразную структуру, но с "разрывами", поскольку доски обрезаны под углом 90 градусов (в отличие от 45-градусного угла у "елочки"). Оба эти варианта добавляют полу динамичности и визуального интереса.

Паркетный пол в стиле плетенки / Фото из открытых источников

Чтобы сделать паркетный пол актуальным, стоит также обратить внимание на цветовую гамму. На 2025 год и дальше в тренде будут теплые и нейтральные оттенки. Серый паркет до сих пор имеет популярность, но все больше владельцев домов отдают предпочтение теплым оттенкам коричневого, таким как карамельный и каштановый, которые добавляют пространству глубины и изысканности.