Узкие деревянные доски были очень популярны в домах, возведенных в начале 1900-х годов, и оставались востребованными вплоть до 1960-х. В среднем паркетный пол служит от 25 до 50 лет, а некоторые варианты могут выдержать и до 100 лет. Это означает, что многие полы с этим узким форматом уже нуждаются в замене, чтобы соответствовать современным дизайнерским предпочтениям, передает 24 Канал со ссылкой на House and digest.

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Что сейчас в тренде

Вместо узких деревянных досок, стоит выбрать широкие. Их ширина колеблется от 15 до 30 сантиметров, и они создают визуально более открытый, просторный и современный вид, чем узкие планки. Кроме того, широкие доски имеют меньше швов, что способствует гармоничному восприятию пространства.

Еще один способ сделать пол современным – поэкспериментировать с геометрическими узорами, особенно в больших комнатах. Узор "елочка" создает эффект сплошных зигзагов, а "плетенка" тоже имеет зигзагообразную структуру, но с "разрывами", поскольку доски обрезаны под углом 90 градусов (в отличие от 45-градусного угла у "елочки"). Оба эти варианта добавляют полу динамичности и визуального интереса.

Паркетный пол в стиле плетенки / Фото из открытых источников

Чтобы сделать паркетный пол актуальным, стоит также обратить внимание на цветовую гамму. На 2025 год и дальше в тренде будут теплые и нейтральные оттенки. Серый паркет до сих пор имеет популярность, но все больше владельцев домов отдают предпочтение теплым оттенкам коричневого, таким как карамельный и каштановый, которые добавляют пространству глубины и изысканности.